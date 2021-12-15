Türkiye’de başka örneği yok! Delik deşik ettiler

Sivas’ta bulunan ve Türkiye'de göl evleri türündeki yerleşim tarzının tek örneği olan Pılır Höyüğü, definecilerin izinsiz kazıları sonucu delik deşik hale geldi.

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Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Hafik Gölü’nün içerisinde bulunan Pılır Höyüğü dikkat çekiyor.

Göl evleri türündeki yerleşim tarzının ülkemizdeki tek örneği olarak bilinen höyüğün, yapılan araştırmalar sonucunda; Neolitik, Kalkolitik ve Tunç Çağı’na dayandığı düşünülüyor.

“PADİŞAHIN TAHTI BU HÖYÜKTE KURULDU”

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Yavuz Sultan Selim’in tahtının Pılır Höyüğü’nde kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Dağların dibinde bir yol var tarihi Göç Yolu’dur. Yavuz Sultan Selim’in sefere gittiği yol bu yoldur. Hafik’in ön tarafında da tarihi İpek Yolu var. Yani dağların eteklerinde Yavuz Sultan Selim’in burada ordugahını kurduğu ve ordusunu o eteklerde barındırdığı, tahtını da Pılır’da kurduğu söyleniyor.”

“HAZİNE OLDUĞU SÖYLENİYOR”

“Pılır Höyüğü’nün altında da hazinenin olduğu söyleniyor rivayete göre. Burayı zamanla kazdılar bir şeyler buldular sonra sit alanı ilan edildi. Delik deşik edilmiş bir durumda, zarar verdiler buraya. Sonradan buranın antik bir yer olduğunu anlayınca sit alanı haline getirildi.” (İHA)

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