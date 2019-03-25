Türkiye’de beğendi, evine 3 milyon sterlin harcadı

Doğumuna kısa bir süre kalan Meghan Markle, yine yaptığı harcamalarla gündemde. Yakın bir zamanda Windsor bölgesinde bulunan Frogmore Cottage’a taşınacak çift, ilk çocuklarını da burada karşılayacak. Doğum öncesi evin dekorasyonu ile ilgilenen Markle, iddialara göre İstanbul’da bulunduğu bir dönem, kaldığı oteldeki Osmanlı motiflerinden çok etkilenmiş.

Frogrmore Cottage’a da Osmanlı motifleri yaptırdığı söylenen Markle, yine bir iddiaya göre bu motifleri kullanmak için ciddi masraf yapmış… Bir söylentiye göre, motiflerin 200 bin sterlin, evin toplam tadilat masrafı için de 3 milyon strerlin harcadığı söyleniyor…