Türkiye’de bir ilk! Kadıköy Belediyesi, ‘Kadın Yaşam Evleri’ kuruyor

“Yaşam Evleri” projesinin Türkiye’de ilk kez uygulandığına dikkat çeken Odabaşı, Kadın Konuk Evlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliği’nin 13/1-c maddesine dayanarak bu evleri açma kararı aldıklarını da belirtti. Sığınma evine başvuran kadınların, 12 yaşından büyük erkek çocuklarını yanlarına alamadıklarını, bu çocukları şiddet gördüğü eve terk etmek durumunda kaldıklarını söyledi.
Odabaşı, anne ve çocuğun ayrılmasının daha büyük travmalara sebep olabileceğini, yine çocuğun şiddet uygulayıcısıyla aynı evde kalmasının sağlıklı olmadığını belirterek, kadınların çocuklarıyla birlikte yaşayabilecekleri bu yaşam evlerini oluşturduklarını söyledi.
Yönetmeliğe göre de bu anlamda bu şekilde evlerin tahsis edilmesinin hukuki bir zemini olduğunu vurgulayan Odabaşı, şu anda belediyeye ait evlerle projeye başladıklarını, ihtiyaç olması durumunda başka evlerin de oluşturulacağını ya da kiralama yoluna gidileceğini belirtti.
Yaşam Evleri’nde de tıpkı kadın sığınma evlerindeki gibi güvenlik önlemleri uygulanmak zorunda. Bu anlamda, evlerin adresleri gizli tutulacak, adresler üçüncü kişilerle hiçbir koşulda paylaşılmayacak. Kadıköy’de, 2002 yılından itibaren hizmet veren ve 26 kadını ağırlayabilecek kapasitede olan kadın sığınma evinin faaliyette kalacağını belirten Odabaşı, gerek sığınma evinde gerekse de yaşam evlerinde kalan kadınların hayata güçlü bir şekilde yeniden başlamaları için faaliyet yürüteceklerini de söyledi.
“Şiddet mağduru kadınlara koltuk ve televizyon değil, hayata daha güçlü başlamaları için destek sunuyoruz” diyen Odabaşı, bu anlamda kadınlara meslek eğitimi vererek, sertifakalarıyla iş bulma imkanının da sağlanacağını duyurdu. Bu anlamda, daha önce de Kadıköy Belediyesi ile farklı projelerde de yer alan aşçı ve şefler yaşam evi ve sığınma evindeki kadınlara aşçılık kursu verecekler.