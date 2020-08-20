Türkiye’de bir ilk! Kadıköy Belediyesi, ‘Kadın Yaşam Evleri’ kuruyor

Kadıköy Belediyesi, "Kadın Yaşam Evi" projesini hayata geçiriyor. Türkiye'de ilk kez uygulanacak olan, şiddet mağduru kadınların çocuklarıyla birlikte yaşayabileceği bir alan oluşturmayı amaçlayan proje için şu anda belediyeye ait altı ev, yaşam evine dönüştürülmüş durumda. Projenin tanıtım toplantısında, konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin boyutlarının korkunç seviyelere ulaştığını, bu atmosferde İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığını söyledi ve "İstanbul Sözleşmesini daima savunacağız" dedi.

“Yaşam Evleri” projesinin Türkiye’de ilk kez uygulandığına dikkat çeken Odabaşı, Kadın Konuk Evlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliği’nin 13/1-c maddesine dayanarak bu evleri açma kararı aldıklarını da belirtti. Sığınma evine başvuran kadınların, 12 yaşından büyük erkek çocuklarını yanlarına alamadıklarını, bu çocukları şiddet gördüğü eve terk etmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Odabaşı, anne ve çocuğun ayrılmasının daha büyük travmalara sebep olabileceğini, yine çocuğun şiddet uygulayıcısıyla aynı evde kalmasının sağlıklı olmadığını belirterek, kadınların çocuklarıyla birlikte yaşayabilecekleri bu yaşam evlerini oluşturduklarını söyledi.

Yönetmeliğe göre de bu anlamda bu şekilde evlerin tahsis edilmesinin hukuki bir zemini olduğunu vurgulayan Odabaşı, şu anda belediyeye ait evlerle projeye başladıklarını, ihtiyaç olması durumunda başka evlerin de oluşturulacağını ya da kiralama yoluna gidileceğini belirtti.

YAŞAM EVLERİ GÜVENLİ Mİ?

Yaşam Evleri’nde de tıpkı kadın sığınma evlerindeki gibi güvenlik önlemleri uygulanmak zorunda. Bu anlamda, evlerin adresleri gizli tutulacak, adresler üçüncü kişilerle hiçbir koşulda paylaşılmayacak. Kadıköy’de, 2002 yılından itibaren hizmet veren ve 26 kadını ağırlayabilecek kapasitede olan kadın sığınma evinin faaliyette kalacağını belirten Odabaşı, gerek sığınma evinde gerekse de yaşam evlerinde kalan kadınların hayata güçlü bir şekilde yeniden başlamaları için faaliyet yürüteceklerini de söyledi.

YAŞAM EVLERİ VE SIĞINMA EVLERİNDE MESLEK EĞİTİMİ

“Şiddet mağduru kadınlara koltuk ve televizyon değil, hayata daha güçlü başlamaları için destek sunuyoruz” diyen Odabaşı, bu anlamda kadınlara meslek eğitimi vererek, sertifakalarıyla iş bulma imkanının da sağlanacağını duyurdu. Bu anlamda, daha önce de Kadıköy Belediyesi ile farklı projelerde de yer alan aşçı ve şefler yaşam evi ve sığınma evindeki kadınlara aşçılık kursu verecekler.