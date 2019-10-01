Türkiye’de değişen bir şey yok! İlk 9 ayda 1443 kişi silahla öldürüldü

Türkiye’de değişen bir şey yok! İlk 9 ayda 1443 kişi silahla öldürüldü

Umut Vakfı'nın düzenlediği '28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü' töreninde, 2019'un ilk 9 ayında ateşli silahlar ve kesici aletlerle gerçekleşen saldırılar sonucu bin 443 kişinin öldüğü açıklandı.

Umut Vakfı’nın düzenlediği törene bireysel silahlarla evlatları Selin Cebeci, Helin Palandöken, Halit Ayar, Serdar Çekiç, Ahmet Emre Çavuş'u kaybeden aileler de katıldı. Törende, 2019 yılının ilk 9 ayında ateşli silahlarla ve kesici aletlerle gerçekleşen verilerini paylaştı. Türkiye genelinde “Ateşli Silahlar ve Kesici Aletlerle işlenen cinayetlerde” 2 bin 401 olay basına yansıdı. Bu olaylarda bin 443 kişi ölürken, bazıları ağır 2 bin 510 kişi de yaralandı. 25 Eylül dahil, ateşli silahlar ve kesici aletlerle işlenen 2 bin 401 olayın 970'i tabancalarla, 102'si beylik silahıyla (asker-polis), 860'ı çeşitli tip tüfeklerle işlenirken 469'un da kesici ve delici aletler kullanıldı. Bu cinayetlerin toplam 414'ü “Kadın Cinayeti” olarak basına yansımış bulunuyor. 268 günde yaşanan “kadın cinayetlerinin” yüzde 49'unda (204 cinayet) ateşli silahlar, yüzde 27'sinde (112 olay) kesici aletler kullanılırken cinayetlerin yüzde 24'ü (98 cinayet) ise boğma, darp, şiddet sonucu meydana geldi. Bu kadın cinayetlerinde 337 kadın ve aile bireyi öldürüldü, 196 kadın ve aile bireyi de yaralandı.



İstanbul 66, Adana 24, İzmir 23, Bursa 18, Ankara 16, Antalya 15, Konya 14, Diyarbakır 13, Samsun 12, Aydın, Kocaeli ve Mersin de 10'ar kadın cinayeti haberi ile gündeme geldi.

Türkiye geneline bakıldığında 24 Eylül'e kadar sadece 9 kentte (Artvin, Bayburt, Bitlis, Gümüşhane, Karabük, Muş, Siirt, Sinop ve Şırnak) kadın cinayeti basına yansımamış bulunuyor.



Törende, Umut Vakfı Başkanı Özben Önal ve Yönetim Kurulu üyesi Av. Fikret İlkiz birer konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Timur Demirbaş, Av. Nazan Moroğlu, Dr. Ayhan Akcan, Prof. Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu ‘Kadın, Şiddet, Cinayet ve Bireysel Silahsızlanma’ konulu bir kısa oturum gerçekleştirdi.



Törende ’24. Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın’ Uluslararası Karikatür Yarışması ödülleri de sahiplerini buldu. Yarışmaya, yurtdışından 161 sanatçı ve Türkiye genelinden 101 sanatçı toplam 568 eser ile katıldı. Ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan eserler Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı – Topkapı salonunda sergilenerek, törenle ödülleri takdim edildi. Birincilik ödülünü İstanbul’dan Ümit Müfit Dinçay kazandı.