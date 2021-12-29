Türkiye’de ilk defa çatal kuyruklu martı görüldü

Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi'nde yaşayan çatal kuyruklu martı (Xema sabini) Türkiye'de ilk defa Hatay'da görüntülendi.

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Hatay’ın Samandağ ilçesindeki ‘Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan’ olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Mileyha Sulak Alanı’nında çatal kuyruklu martıyı kuş gözlemcisi Murat Bozdoğan görüntüledi.

Bozdoğan, “Bugün Mileyha’da Türkiye için yeni bir tür kaydı yaptık. Çatal kuyruklu martı. Bu türü Mileyha’da gözlemlemek çok güzeldi. Çatal kuyruklu martı, buranın bir kere daha ne kadar önemli bir yer olduğunu gösterdi. Çatal kuyruklu martı türü nadir görülen bir türdür ve ilk defa Türkiye’de gözlemleniyor” dedi.

Çatal kuyruklu martının Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi’nde normal şartlarda gözlemlenen bir kuş olduğunu belirten Bozdoğan, “Mileyha kuş cennetini koruyan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Bu tip kayıtlarla Mileyha Sulak Alanı’nın korunmaya devam edilmesinin gerekliliği de ortaya çıkıyor” diye konuştu. (İHA)



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