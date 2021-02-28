Türkiye’de kurulan ilk Girit Köyü gelenekleriyle ayakta

Mersin'in merkez Akdeniz İlçesi'nde bulunan İhsaniye (Melemez) Mahallesi, Türkiye'nin ilk Giritli Köyü olma özelliğini taşıyor. Girit göçmenlerinin yaşadığı köy merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

1902'de Girit'ten gelen göçmenlerin kurduğu Girit Köyü'nde evlerin duvarlarında bulunan Türk Bayrakları, mavi beyaz boyalı kapı ve pencereler dikkat çekiyor. Yıllar süren sıkıntıların ardından şimdilerde sakin bir yaşam sürdüren göçmenler, kültürlerini yaşatmaya çalışıyor. Mahalle Muhtarı Yücel Şen Girit Köyü'nün hikayesini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

110 haneli köyümüzün ana geçim kaynağı tarım ve zeytinyağı üretimi. Burası Türkiye'de ilk kurulan Girit Köyü. Bizim burası çok göç verdi. Nüfus bazında bakarsak gidenler kalsaydı 3 bin kişi olurdu. Mardinli bir ailemiz var. Bu köye uyum sağlayıp bize çok destek oldu.

Burası bir kültür köyü olsun istiyoruz. Girit evi olarak yıkılanlar oldu. Girit evi yapılsın başka evler yapılmasın tekrardan bir köy gibi kurulsun.



ATATÜRK HEYKELİ YAPTIRDIK

Akdeniz Belediyesi bize çok destek oluyor. Bizim başta Atatürk heykelimiz yoktu onu Akdeniz Belediyesi'ne yaptırdık. Buradaki o dönemden kalma siper mevzilerimizi halka açıp orayı canlandırmak, insanlar geldiğinde Girit Köyü'nü gezsinler. Seyir tepesi yapmayı da düşünüyoruz. Mart ayında evler tekrar boyanıp ara sokaklara göçü yansıtacak resimler çizeceğiz.

İNSANLAR BİZİ YADIRGIYORDU



Köy sakinlerinden Fatma Çalışkan (68) yaşadıklarını şöyle anlattı: “İlk zamanlar iki dil bildiğimiz için insanlar bizi yadırgıyordu. Şimdi bunları yıktık. Aradan geçen yıllarda uyum sorunu yaşadık. Kız alıp vermede sıkıntılar ortaya çıktı. Bizi tanıdıktan sonra aramızda kaynaşma başladı. İlk başlarda çok zorlandık ama şimdi ortam çok güzel” dedi.