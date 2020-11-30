‘Türkiye’de Müzisyen Olmak’ belgeseli büyük ses getirdi

Pandemi sürecinde müzisyenlerin yaşadığı sıkıntılara odaklanan 'Türkiye'de Müzisyen Olmak' adlı belgeselin ilk bölümü Ben İnsan Değil Miyim?' yayınlandı. Belgesel, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Usta sanatçılardan genç müzisyenlere, enstrümanistlerden menajerlere sektörün farklı dallarından kişilere kulak kabartan ve sorunlarına çözüm arayan belgeselin ilk bölümünde Burhan Şeşen’den (MÜYORBİR Başkanı, Gündoğarken) Cahit Berkay’a (Moğollar), Ahmet Güvenç’ten (Kurtalan Ekspres) Taner Öngür’e (Moğollar), Kerem Kabadayı’dan (Mor ve Ötesi) Cenk Erdoğan’a, Balık Ayhan’dan (Romanlar ve Müzisyenler Derneği Eş Başkanı) Melek Mosso’ya, Can Ozan’dan; Madrigal’e yirmiye yakın isim yer aldı.

‘Sonki3dört’ adlı YouTube kanalında yayınlanan; Alper Erdinç, Mert Gider ve Gizem Ertürk tarafından hazırlanan 6 bölümlük mini belgesel serisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.