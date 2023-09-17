Türkiye’de son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı

Türkiye'de bu yıl 27,1 derece ölçülen ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2010'dan sonra son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de bu yıl ağustos ayı ortalama sıcaklığı 27,1 derece ölçüldü. Bu sıcaklık, 2010 yılındaki ağustos ayı ölçümlerinden sonra, 1971-2023 yılları arasını kapsayan son 53 yılın en sıcak ikinci ağustos ayı olarak kaydedildi.

Bölgelere göre sıcaklık değişimleri ise şöyle oldu:

Marmara Bölgesi: Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24,6 derece iken, bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 26,4 derece olarak kaydedildi.

Ege Bölgesi: Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 26,5 derece iken, bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 28 derece olarak kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi: Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27,4 derece iken, bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 28,9 derece olarak kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi: Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,8 derece olarak kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi: Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23 derece iken, bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,2 derece olarak kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi: Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,4 derece iken, bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 25,2 derece olarak kaydedildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Bölgenin ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,7 derece iken, bu yılın ağustos ayı ortalama sıcaklığı 32,6 derece olarak kaydedildi.

En düşük sıcaklık 4,9 derece ile Kangal ve Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya’da ölçüldü. (AA)