Türkiye’deki 5 bin deveyi ezbere biliyor

Türkiye'nin en önemli kış eğlenceleri arasında yer alan deve güreşlerini 30 yıldır takip eden Melik Gezer, 5 bine yakın devenin isimlerini ezbere bildiğini söyledi.

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Aydın’da yaşayan 36 yaşındaki Melik Gezer, ülke genelindeki tüm develeri en ince ayrıntısına kadar tanıyıp biliyor.

Ülke genelindeki 3 bini havutlanmış güreşen, 2 bini ise henüz havutlanmamış toplam 5 bine yakın deveyi en ince ayrıntısına kadar bilen 36 yaşındaki Melik Gezer, 30 yıldır gerçekleşen tüm müsabakaları da en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor.

“30 YILDAN BU YANA TÜM DEVELERİ TANIRIM”

Yıllardır Ege Bölgesi’ndeki deve güreşlerinde hangi devenin hangi deve ile karşılaşacağını belirleyip binlerce kişinin keyifle güreşleri izlemesini sağlayan Melik Gezer, “1985 doğumluyum, amcam Mustafa Gezer 1980’li yıllarda deve alıp güreştirmeye başlamış. Kendimi bildim bileli develerin içindeyim. Babam da 1990 yılından bu yana develerle ilgileniyor. Babam İsmail Gezer, Akın Pazarlıoğlu ile orta hakem idi. Ben de onların yanında yetiştim. 30 yıldan bu yana tüm develeri tanırım.Deveye ve güreşlere olan ilgim nedeniyle askerden geldikten sonra pek çok güreşte de çatımları ben yaptırmaya başladım. Çok isabetli ve denk çatımlar yapıyoruz. İzleyici de benim yaptığım çatımları keyifle seyrediyor” dedi.

İLK DEVA GÜREŞLERİ GERMENCİK’TE YAPILDI YAPILDI

Kaynaklara göre Türkiye’de Batı Anadolu'’a asırlardır devam eden deve güreşleri binlerce kişinin katılımı ile festival havasında gerçekleşiyor. Tarihte ilk defa Germencik’te yapılıp diğer bölgelere yayıldığı belirtilen deve güreşleri, tek hörgüçlü dişi ‘yoz’ develer ile ‘buhur’ adı verilen çift hörgüçlü erkek develerin çiftleşmesinden meydana gelen ve ‘tülü’ adı verilen erkek develer arasında yapılıyor. Bu develer yalnızca güreş için ‘savran’ denilen deve bakıcıları tarafından yetiştiriliyor.

Güreş develeri tıpkı atlarda olduğu gibi soya dayalı olarak seçiliyor. Pehlivan olacak ‘tülüler’in güreşçi develerin kanından olmasına özen gösteriliyor. Güreşler ilk olarak daylak denilen henüz havutlanmamış olan develerle başlarken havutlanmış develerde ayak, orta, başaltı ve baş olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştiriliyor.

Türkiye’de Aydın deve güreşlerinin merkezi olarak biliniyor. (İHA)

