Türkiye’deki Bakım Merkezleri salgında başarılı sınav verdi

BM ve Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre ülkemizde de 65 yaş ve üzeri bireyler yaşlı olarak tanımlanıyor. Bütüncül bir sağlık bakım sistemi yaklaşımı benimseniyor. Bu sistemin ana omurgasını ise Özel Huzurevi Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezleri oluşturuyor. Bu merkezlerde, neredeyse tamamının kronik birer hastalığı olan yaşlılar ve engellilerin Covid-19 salgın sürecini en az zararla geçirmeleri için özel bir çaba harcanıyor. Sürecin stresini yaşamamaları için her türlü önlemi aldıklarını söyleyen TOBB Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Kahveci, sektörün yaptıklarıyla dünyaya örnek olduklarını ifade etti.

HERKES YAŞLILAR VE ENGELLİLER İÇİN SEFERBER OLDU

Salgının ilk gününden itibaren kurumların tam karantina koşullarına göre tüm tedbirlerini aldığını söyleyen Kahveci, “81 ilde 300 Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi'nde 35 bin, 282 Engelli Bakım Merkezinde 27 bin olmak üzere 62 bin risk faktörü yüksek yaşlı ve engelli insanımıza hizmet veriyoruz. Salgın başlar başlamaz tüm çalışanlar ile sağlık personeli, yaşlı ve engellilerde Covid-19 enfeksiyonuna ait belirtilerin izlenmesi için görevlendirildi. Çalışanlar, hiçbir beklentileri olmadan, gönüllü olarak kuruluşlarında 14 günlük nöbetlere kaldı. Yaşlı ve engellilerle aile ortamı yarattı. Moral motivasyonlarını arttırmaya yönelik tüm günlük aktiviteleri aksatmadan yaşamın devamlılığını sağladı. Yatılı bakım hizmeti veren kuruluşlarımızdaki yaşlı ve engellilerimizin manevi desteğe ihtiyaç olduğu yerde sosyal mesafeyi koruyarak terapiler gerçekleştirildi. Misafir kabul edilmediği için teknolojinin çeşitli araçları kullanılarak aileleriyle sevdikleriyle görüntülü görüşmeleri sağlandı. Bireylerin moral ve motivasyonu yükseltildi. Bu titiz çalışmalarla hizmet sunumunda herhangi bir aksaklık yaşanmadı” bilgisini verdi.

“SALGINDA YAŞLI VE ENGELLİ BAKIMINDA DÜNYAYA ÖRNEK OLDUK”

Kahveci, Özel Huzurevi Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezleri'nin yaşlı bakım hizmetlerinde dünyada ilk üçe girecek bir donanıma sahip olduklarını, Covid-19 salgınında Yatılı Bakım Hizmetlerinde ki çalışmaların dünya ya örnek olduğunu söyledi. Kahveci, “Avrupa ülkelerinde kurum bakımında olan bireylerden verilen ağır kayıpların oranlarının çok yüksek olduğu görülüyor. İspanya, İngiltere, Fransa ve İtalya'da hatta ABD gibi ülkelerde ölenlerin önemli bölümünün kurumsal bakımdakilerden olması dikkat çekiyor. Türkiye ise yatılı bakım hizmetlerindeki özel kuruluş ve devlet mantığının birleşmesiyle dünya ya örnek oldu. İdarecimizden tüm çalışanlarına kadar yapmış olduğu hizmetin ne kadar değerli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Ülkemizde birkaç kuruluşumuzda ortaya çıkan vakaların önlemi hemen alındı, izolasyonu sağlandı ve başarılı bir şekilde atlatıldı. Yaşlılar ve engelliler yaşamlarına devam etti. Bu tablonun kısa zamanda sektörün sağlık turizmindeki çıkışıyla ülkemize katma değer kazandıracağına inanıyorum. Diğer yandan Avrupa'da 9 ülkede 300 bine yakın Türk vatandaşı bakım desteği alıyor. Bu salgın sürecini oldukça sıkıntılı yaşayan, aldığı hizmetten mutlu olmayan bu vatandaşlarımızın büyük bölümünün Türkiye'ye yöneleceğine inanıyorum” diyerek sağlık turizminden umutlu olduklarının altını çizdi.