Türkiye’nin 22 adasıyla en özel turizm beldelerinden biri Ayvalık

Ayvalık Belediye Başkanı Mesu Ergin, Ayvalık adının antik çağda Kidonia, yani ‘ayva’ anlamına gelen Ayvalık olarak anıldığını belirtip, “Tabiat ana Ayvalık'a öyle bir güzellik sunmuş, öyle cömert davranmış ki, bize de bu güzelliklere sahip çıkmak, gelecek nesillere tarihi dokusu korunmuş, altyapısı ve ekonomisi daha güçlü bir şekilde teslim etmek düşüyor” diye konuştu.

Ergin, 22 adası ile doğal güzellikleri barındıran tek turizm beldesi olan Ayvalık'ın mitolojideki adının ‘Rüzgarlar Ülkesi’ olarak geçtiğini ve sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat olduğunu duyurdu. Başkan Ergin, tatilcilerin tekne turlarına katılarak adaların derin ve soğuk sularında kulaç atarak tatilin tadını çıkarabileceğini, Cunda Adası'nın sıcak mekanlarında ot çeşitlerinden yapılmış mezelerin tadına bakabileceğini ve özellikle yöreye özgü olan papalina balığı yiyerek unutulmaz anılar ile evlerine dönebileceklerini söyledi.