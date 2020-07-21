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Türkiye’nin 22 adasıyla en özel turizm beldelerinden biri Ayvalık
Türkiye’nin 22 adasıyla en özel turizm beldelerinden biri Ayvalık
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, tatil planları yapanlara seslenerek, "Yaz sezonu bitmeden, gelin, Türkiye’de yalnız Ayvalık’ta bulunan Tabiat Parkı ile 22 adanın keyfini çıkarın" çağrısında bulundu.
Yaşam 21 Temmuz 2020 - 14:39

Ayvalık Belediye Başkanı Mesu Ergin, Ayvalık adının antik çağda Kidonia, yani ‘ayva’ anlamına gelen Ayvalık olarak anıldığını belirtip, “Tabiat ana Ayvalık'a öyle bir güzellik sunmuş, öyle cömert davranmış ki, bize de bu güzelliklere sahip çıkmak, gelecek nesillere tarihi dokusu korunmuş, altyapısı ve ekonomisi daha güçlü bir şekilde teslim etmek düşüyor” diye konuştu.

FOTO:İHA

Ergin, 22 adası ile doğal güzellikleri barındıran tek turizm beldesi olan Ayvalık'ın mitolojideki adının ‘Rüzgarlar Ülkesi’ olarak geçtiğini ve sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için bulunmaz bir fırsat olduğunu duyurdu. Başkan Ergin, tatilcilerin tekne turlarına katılarak adaların derin ve soğuk sularında kulaç atarak tatilin tadını çıkarabileceğini, Cunda Adası'nın sıcak mekanlarında ot çeşitlerinden yapılmış mezelerin tadına bakabileceğini ve özellikle yöreye özgü olan papalina balığı yiyerek unutulmaz anılar ile evlerine dönebileceklerini söyledi.

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