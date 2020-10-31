Türkiye’nin 3. büyük barajında korkutan görüntü

Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, 15 milyon 920 bin metreküp gövde hacmi ile Türkiye’nin 3. büyük barajı Altınkaya Barajı’nda 2019 Ağustos ayında doluluk oranı yüzde 69 iken, 2020 yılının Ekim ayı itibarıyla su seviyesi yüzde 11 azalarak yüzde 58’e düştü.

Maksimum 190 kotlu Altınkaya Barajı, suların çekilmesiyle 167 kota geriledi. Altınkaya Barajı’nda 3 milyar 400 milyon metre küp su bulunduğu öğrenildi. Baraj havzasında su çekilen bölgeler drone ile havadan görüntülendi.

“KURAKLIK OLDU”

Vezirköprü Saraycık Mahallesi sakinlerinden Ruşen Gezer, “Bu sene kuraklık oldu. Su seviyesi çok fazla azaldı. Suyun seviyesi ormanın kenarına kadar geliyordu. 500-600 metre kadar aşağıya indi. Kuraklık yüzünden ekinlerimizi de ekemedik. Eskiden bu bölgeye kar ve yağmur yağardı, bu sene öyle olmadı” dedi.

“YAĞMUR YAĞMADI”

Saraycık Mahallesi’nden Hüseyin Kartal ise, “Bu sene hazirandan günümüze kadar yağmur yağmadı. Az bir yağmur yağıp geçiyor. Toprak doymuyor. Tahmince baraj 300 ile 500 metre kadar aşağı indi. Bazı dere yerlerinde ise 10 metre kadar indi. Sıkıntı içerisindeyiz. Ekinlerimiz olmadı. Ektiğimiz ürünlerin karşılığı alamadık” diye konuştu. (İHA)

