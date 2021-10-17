Türkiye’nin dahileri ülkeyi terk etti

Türk Beyin Takımı milli sporcusu Serkan Yürekli Türkiye’de üstün zekalılara dair kapsamlı bir eğitim sistemi olmadığından yakındı

Selami AYDIN

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Zeka Oyunları alanında faaliyet gösteren yayınevi kuran, hazırladığı oyunlar ve yazdığı kitaplarla üstün zekalı gençlere yol gösteren yazar, zeka oyunları tasarımcısı, Türk Beyin Takımı milli sporcusu ve Dünya Zeka Oyunları Federasyonu komite üyesi Serkan Yürekli, içini Sözcü Haftasonu'na döktü. Zeka Oyunları alanı ile Milli Eğitim sistemindeki boşlukları bir nebze doldurmaya çalıştıklarını ifade eden Yürekli, “Türkiye'nin üstün zekâlı bireyler için çabası var ama maalesef bir politikası yok” dedi.

Söz hakkı verilmiyor

2011'de ortaokullarda konulan seçmeli Zeka Oyunları dersinin müfredatını oluşturan ekipte yer alan Yürekli, “Sporcular yetiştirdim. Bunlar arasından Dünya üçüncüsü, Türkiye şampiyonu çıktı” dedi. Yetiştirdiği sporcuların yurt dışında hemen kabul gördüğünü söyleyen Yürekli, “Hani hep diyorlar ya Türkiye'den beyin göçü var diye… Bakıyorlar memleketteki duruma. Bize söz söyleme hakkı verilmiyor, tahammül edilmiyor diye düşünüyorlar” ifadelerini kullandı.

Arada kaynıyorlar

Başlangıçtaki önceliklerinin bu işin yaygınlaştırılması olduğunu söyleyen Yürekli, “Bizde zeka oyunları denilince insanların ne kadar hızlı sudoku çözdüklerine bakılıyor. Aslında zeka oyunlarının durduğu yer bu değil. Eğitimin içine mutlaka bunun dahil edilmesi gerekiyor. Okullarımızda potansiyeli olan çok fazla öğrenci var ama değerlendirme olanağı yok. BİLSEM sınavlarına hazırlayan yayıncılar ortaya çıktı. Biz bunun doğru bir yayıncılık olduğunu düşünmüyoruz. Şu anda daha az kaliteli çocuklar bu merkezlere geliyor, üstün zekalı çocuklar ise bir şekilde arada kaynıyor. Ayrıca devletin üstün zekalı bireylerle ilgili bir politikası yok” dedi.

Düşünme eğitimi

Onlarca projede yer aldığını belirten Yürekli, “Bizim eğitim sistemimizde nasıl düşüneceğimize ilişkin bir ders yok. Dersleri sürekli kopuk anlatıyoruz. Çocuklar o yüzden matematiği anlamıyor hatta kendi dillerini anlamıyor. Ek, kök mantıklarını oturtamıyor, cümle kuramıyorlar. Biz çocuklara düşünmeyi anlatmıyoruz. Küçük yaştan itibaren düşünme eğitimi gerçekleştirilmeli. Bunu yapmazsak 200 bin tane sıfır çeken öğrencimiz olur. Okulumuz, öğretmenimiz, kitabımız var ama kaliteli ürün çıkaramıyoruz. Çünkü çocuklarımıza nasıl düşüneceklerini öğretmiyoruz. Ezberi öğretiyoruz, soru çözmeyi öğretiyoruz ama nasıl düşüneceklerini öğretmiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KİTAPLAR HAZIRLADIK'

Birçok şampiyon yetiştirdiklerini ve çok emek verdiklerini dile getiren Serkan Yürekli, “Üç kitap hazırladık. İçine bilmeceler koyduk. Öğrencileri sıkmadan geliştirmek istedik. Daha önemlisi bir okuma kültürü kazansınlar istedik” dedi.