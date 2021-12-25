Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinden kış manzaraları

Artvin'de 22 metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'nin beyaza bürünmüş hali havadan görüntülendi.

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Artvin’de 19 Mayıs 2012’de Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı tarafından yaptırılan, 22 metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı’nın bulunduğu Atatepe de kardan nasibini aldı.

Şehrin hemen üzerine bulunan Genya dağı eteklerinde yer alan Atatepe’de bulunan heykel bu kez beyaza bürünmüş haliyle havadan görüntülendi.

Heykelin yanında bulunan dev Türk bayrağı ve şehrin karlı hali görenleri mest etti.

Atatürk’ün Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe’deki duruşunu simgeleyen 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan 22 metre yüksekliğindeki heykelin kış aylarında da ziyaretçilerini bekliyor. (İHA)

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