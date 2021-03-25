Türkiye’nin en büyük hayvan barınağında binlerce hayvan sahiplendirildi

Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınağı Konya'nın Meram ilçesi Dere Aşıklar Mahallesi'nde 1.milyon metrekarelik alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi 2 bin 500 hayvan kapasitesine sahip olmasının yanı sıra, tam donanımlı hayvan hastanesi, 240 adet hasta ve yaralı hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, 48 adet yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, çok sayıda köpek kulübeleri, 1 adet çok bölümlü kedi evi, 4 adet yem deposu, sosyal tesisler ve gezinti alanlarıyla hizmet veriyor.

“TAM TEŞEKKÜLÜ BİR HASTANEYE SAHİP”

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Evi'nin 2020 yılında ziyaretçi akınına uğradığını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay şunları söyledi:

“Sahipsiz Hayvan Bakımevi'ni, Meram, Karatay ve Selçuklu belediyelerimiz ile yapılan bir protokol çerçevesinde işletiyoruz. Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimiz haftanın yedi günü saat 13:00-15.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor. Bu tesis ayrıca tam teşekküllü bir hastaneye sahip. Burada her türlü cerrahi operasyon gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 7 gün 24 saat hizmet veren bir acil müdahale ekibimiz var. Hayvanların bir kaza geçirmeleri durumunda ekiplerimiz onları buradaki hayvan hastanemize getirip bakımlarını gerçekleştiriyor. 2020 yılında, Sahipsiz Hayvan Bakımevimizde sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu kapsamında 4 bin 609 adet hayvan kısırlaştırılırken, 6 bin 581 sokak köpeğinin ise ilgili aşı-tedavi, küpeleme ve kayıtları yapıldı.”

“4 BİN 500’DEN FAZLA KÖPEK SAHİPLENDİRDİK”

Türkiye'ye ilk kez uygulanan ‘Gönüllü Hayvan Dostları Projesi' ile merkez dışındaki mahallelerde yaşayan hayvanseverlere 2 yılda 4 bin 500'den fazla köpek sahiplendirdiklerini belirten Uğur İbrahim Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'ye örnek olacak Gönüllü Hayvan Dostları Projesi'ni hayata geçirdik. İlçe belediyelerimiz sahipsiz hayvanları toplayıp bize getiriyor. Biz de hayvanların hem kısırlaştırılması hem de sağlıklı hale kavuşturulmasıyla alakalı çalışıyoruz. Bugüne kadar proje kapsamında 4 bin 500'ün üzerinde sahipsiz hayvanı sahiplendirdik. Bizim bu rakamı 10 bine çıkarmak gibi bir hedefimiz var.” dedi.

“125 TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILIYOR”

Proje kapsamında hayvan severlerin sahiplendiği hayvanlar için bakım ücreti verdiklerini belirten Uğur İbrahim Altay açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bir kırsal kalkınma projesi niteliğinde hayata geçirilen projemiz kapsamında Konya ili sınırları içerisinde yaşayan gönüllülerimiz ve aileleri ile binlerce sokak canlısına ulaşıldı. Bu yolla sahipsiz sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmalarına büyük katkı sağladık. Belediyemiz tarafından söz konusu sokak hayvanlarını sahiplenmeyi üstlenen bireylere ve ailelere proje kapsamında aylık köpek başı 125 TL destek ödemesi yaparak sokak hayvanlarının kavuştuğu sıcak yuvada bakım ve beslenmelerine destek oluyoruz. Bir kişi en fazla 3 köpek sahiplenebiliyor. e-pati programı ile sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrollerini, gelişim durumlarını, aşılarını, gıda desteklemelerini web sayfalarımız ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediyoruz. Gönüllü Hayvan Dostları Projemizin arka planında yer alan hizmetler dâhilinde sokak hayvanı kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi, zoonoz hastalıklarla mücadelenin sağlanması ve kontrolsüz üreme popülasyon dengesinin kontrol altına alınması önceliyoruz.”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Altay, “Biz belediyeler olarak elimizden geldiğince bu süreci yürütüyoruz. Vatandaşlarımız da özellikle sokaklarda aç ve susuz kalma sorunu yaşayan hayvanlarımıza merhamet duygusuyla yaklaşıp, ihtiyaçlarını gidersinler” dedi.