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Türkiye’nin en genç başkan vekili
Türkiye’nin en genç başkan vekili
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe dışında olması nedeniyle vekillik görevini Belediye Meclisi’nin en genç kadın üyesi olan 20 yaşındaki Ayşenaz Gültekin Öncel'e verdi.
Mustafa SARIİPEK
Yaşam 17 Ocak 2020 - 14:46

Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe dışında olması nedeniyle vekillik görevini Belediye Meclisi'nin en genç kadın üyesi olan 20 yaşındaki Avukat Ayşenaz Gültekin Öncel’e verdi. Öncel “Bu görevi bana veren başkanımız Ahmet Aras'a tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu1990 doğumlu Öncel geçtiğimiz yerel seçimlerde ülkemizin en genç meclis üyesi olarak Bodrum Belediye Meclis üyeliğine seçilmişti. Başkan Aras'ın koltuğuna vekil olarak oturan Öncel “Bu görevi bana veren başkanımız Ahmet Aras'a tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum” dedi.

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