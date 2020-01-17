Türkiye’nin en genç başkan vekili

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe dışında olması nedeniyle vekillik görevini Belediye Meclisi’nin en genç kadın üyesi olan 20 yaşındaki Ayşenaz Gültekin Öncel'e verdi.

Muğla'nın Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçe dışında olması nedeniyle vekillik görevini Belediye Meclisi'nin en genç kadın üyesi olan 20 yaşındaki Avukat Ayşenaz Gültekin Öncel’e verdi. Öncel “Bu görevi bana veren başkanımız Ahmet Aras'a tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu1990 doğumlu Öncel geçtiğimiz yerel seçimlerde ülkemizin en genç meclis üyesi olarak Bodrum Belediye Meclis üyeliğine seçilmişti. Başkan Aras'ın koltuğuna vekil olarak oturan Öncel “Bu görevi bana veren başkanımız Ahmet Aras'a tüm kadınlar adına teşekkür ediyorum” dedi.