Türkiye’nin en geniş çaplı porsuk ağacı Artvin’de tescillendi

Artvin’in Murgul ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin yaşında olduğu tahmin edilen porsuk ağacı koruma altına alındı.

Artvin'in Murgul ilçesinde 11 metrelik çapı ile Türkiye'nin en geniş çaplı porsuk ağacı unvanına sahip anıt ağaç tescillendi. Bin 500-2 bin yaşlarında olduğu tahmin edilen yaklaşık 25 metre boyundaki ağaç, koruma altına alındı.

Artvin'in Murgul ilçesinde bağlı Korucular Köyü Kokolet Vadisinde bulunan porsuk ağacı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ‘anıt ağaç’ olarak tescillenerek koruma altına alındı.

“TESADÜFEN RASTLADIM”

Bölgede yaşayan Hasan Durmuş isimli vatandaş tarafından 2001 yılında bulunan ağaç, uzman ekipler tarafından incelenmesi sonucu Türkiye'nin çevre genişliği en büyük ağacı olma ünvanına sahip oldu. Korucular köyünde yaşayan ve ağacı keşfedip yetkililere bilgi veren Hasan Durmuş gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıldır ormanlarda çalıştığını ifade ederek anıt ağaca tesadüfen rastladığı söyledi. Durmuş, ağacın anıt ağaç olarak tescillenip korumaya alınması için ilgili makamlara başvurular yaptığını da kaydetti.

“SOSYAL MEDYADA GÖRDÜK”

Bölgeye giderek ağaç ve çevresinde incelemelerde bulunan Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu ise ağacın varlığından sosyal medyada çıkan haberlerden sonra haberdar olduğunu ve ağaçtan çok etkilendiğini kaydetti.

Porsuk ağacının çok yaygın bir ağaç olmadığını anlatan Tüfekçioğlu, “Ağacın özelliği kuytu ve nemli yerleri sevmesi. Koyu gölgede yetişebilen, diğer ağaçların altında bile büyüyebilen nadir olan türlerimizden bir tanesi. İç kısmı kovuk olduğu için yaşını tam olarak tespit etmemiz mümkün olmadı” dedi. (DHA)