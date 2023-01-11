Türkiye’nin en hızlı akan nehrinde su seviyesi düştü
Türkiye'nin en hızlı akan nehirlerinden Erzincan'daki Karasu'nun su seviyesi, yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle büyük oranda azaldı.
Erzurum’un Dumlu Dağı’ndan doğan, Erzincan’dan geçerek Murat Nehri ile birleşip Fırat Nehri’ni oluşturan Karasu, Doğu Anadolu’da tarımsal sulamada önemli bir ihtiyacı karşılıyor.
Türkiye’nin en hızlı akan nehirleri arasında gösterilen ve rafting sporcularının adrenalin dolu anlar yaşadığı Karasu Nehri’nin su seviyesinde kurak geçen kış nedeniyle önemli oranda düşüş yaşanıyor.
Azalan su nedeniyle nehrin içerisinde adacıklar ortaya çıktı.
Nehirde olta balıkçılığı yapan Ömer Gül, “Önceki senelerde buralarda çok kar vardı ancak bu sene yağışlar nedeniyle sularda büyük oranda düşme yaşandı. Bu da olta balıkçılığını etkiliyor. Geçen seneye oranla daha fazla balık tutacağımı sanmıyorum” dedi. (AA)