Türkiye’nin en kalabalık ikinci köyü dünyayı giydiriyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü,TTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 6 bin 40 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ikinci köyü oldu. İçerisinde dünyaca ünlü takım elbise fabrikasının da bulunduğu köy, dünyayı giydiriyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini göre Türkiye’nin en kalabalık ikinci köyü 6 bin 040 kişilik nüfusu ile Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bostanbükü köyü oldu. Bostanbükü köyü 2019’da elde ettiği en kalabalık nüfusa sahip olan köy unvanını 2021’de 6 bin 90 nüfusa sahip Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Dirsekli köyüne kaptırdı. Sanayi sitesi ile ünlü tekstil firmalarının da bulunduğu köy, şehre yakın olması nedeniyle göç vermeyen bir yapıya sahip.

Köy muhtarı Osman Alkan “Bu yıl TÜİK verilerine göre köyümüz kalabalık köyler arasında ikinci sıraya düşmüş gibi gözükebilir ama biz bunu düşüş olarak değerlendirmiyoruz. 2021 verilerine göre nüfusumuz 6 bin 40 olarak açıklandı. Ancak köyümüzde 2 tane KYK yurdunun bulunması üniversiteye yakın olması sebebiyle ikamet edenlerin sayısı 10 bine yakındır. Biz bunu düşüş olarak değerlendirmiyoruz” dedi.

“GÖÇ VEREN BİR KÖY DEĞİLİZ”

Köyün geçim kaynağının tarım olduğunu belirten Alkan, “Büyük oranda seracılık faaliyetleri, tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Hayvancılık da yapılmakta. Şehir merkezine yakın olduğu için gençlerimiz köyümüzü pek fazla terk etmemektedir. Göç veren bir köy değiliz. İki tane tekstil fabrikamız var. Bir tanesi dünyaca ünlü takım elbise markasının fabrikası bir de küçük ölçekli tekstil fabrikamız var. Ünlü giyim markasının fabrikası 35 yıldır köyümüzde” diye konuştu.

Kalabalık olan köyü yönetmekte zorlandıklarını da aktaran Alkan, şunları söyledi:

“Köyümüz standartlarında tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin devam ettiği bir köy. Bunun yanında üniversite ve şehre yakın olduğu bir köy. Şehirleşmede köyümüzde artarak devam etmekte. Şuanda tamamlanmamış 180 dairelik konutlarımız var. Adalar mahallemizde yapılacak olan programı hazırlanmış inşaat alanlarımız var. Galericiler kooperatifinin yapmış olduğu güzel, büyük yatırım var. Galericiler Kooperatifi köyümüzden yer aldılar. Köyümüzde faaliyetlerini devam ettirmek için dükkanlar yapıyorlar. Bunlara da hizmet etmek muhtarlık olarak zor ama imkansız değil. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.” (İHA)



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