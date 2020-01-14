Türkiye’nin en soğuk yeri! Hava burada eksi 25 derece

Bölgede pazar akşamı başlayan ve zaman zaman etkili olan kar yağışı yerini dondurucu havaya bıraktı. Soğuk hava adeta hayatı durma noktasına getirdi. Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 25,8 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Bölgedeki diğer illerde ise termometreler, yine sıfırın altında olmak üzere Ağrı’da 24,7, Kars’ta 22,1, Erzurum ve Ardahan’da 15, Muş’ta 13, Erzincan’da 9, Iğdır’da ise 7 derece olarak belirlendi.

OFFROAD EKİBİ KURTARDI

Öte yandan hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu Erzurum’da yüksek kesimlerde etkili olan tipi araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Tekman ilçesine Palandöken Dağı’ndan ulaşımı sağlayan karayolunda etkili olan tipi sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücülerin yardımına Macera Offroad Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ve ekibi yetişti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bölgede soğuktan korunmak için çalışan araçlarının içinde bekleyen sürücülere Toptaş ve arkadaşları yardımcı oldu. Offroad araçlarına halatla bağlanan otomobiller çekilerek kurtarıldı.(DHA)