Türkiye’nin en uzun nehri alarm veriyor!

Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta yeterince yağışın olmaması ve kuraklık nedeniyle su seviyesi gözle görülür düzeyde düştü. Tarihi Kesik Köprü civarında suyun azalması nedeniyle nehir yatağında adacıklar oluştu.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ’ın güney yamaçlarından doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz’e dökülen bin 355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye’nin en uzun nehri olan Kızılırmak’ta kuraklık nedeniyle debisinde gözle görülür şekilde düşüş yaşanıyor.

Kızılırmak üzerinde kurulu olan ve kent merkezinin Karşıyaka ve Esenyurt mahalleleri ile bağlantısını sağlayan tarihi Kesik Köprü civarında suyun azalması nedeniyle nehir yatağında adacıklar oluştu.

Son yıllarda yağmur ve kar yağışının azalması ve çiftçilerin tarım arazilerini düzensiz sulamaları nedeniyle debide düşüş yaşandığı belirtiliyor.

Nehirde balık tutan Şaban Cici, “Bu sene suda çok azalma var. Her sene daha da azalıyor” dedi. (DHA)