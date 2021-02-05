Türkiye’nin en yaşlı nüfusu hangi ilde?

TÜİK tarafından yapılan çalışmada Sinop 41,4 yaş ortalaması ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip il oldu. Sinop’u, 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğindeyse, erkeklerde 40,2 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu.

Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa ve Şırnak 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan iller oldu.

“NÜFUSUN YÜZDE 80’İ EMEKLİ”

Vatandaşlar ise Sinop’un bu özelliğini değerlendirdi.

Enver Duman, “Sinop’ta herkes kendi halinde, kimse kimseye karışmaz. Onun için tercih ediliyor” dedi.

İbrahim Kayhan, “İş imkanı yok. Bu nedenle gençler dışarı kaçıyor. Emekliler buraya geliyor” diye konuştu.

Cevdet Ergül, “Sinop emekli yeri. Sinop’un nüfusunun yüzde 80’i emekli. Sinop’ta iş sahası yok, gençlerimiz hep dışarıda. Gençlerimiz dışarıda olduğu için emekli sayısı çok fazla” şeklinde konuştu.

Hasan Yıldız ise “Sinop bilindiği üzere Türkiye’nin en mutlu şehri de seçiliyor bununla beraber. Burada yaşlı nüfusun çok olmasının sebebi, yaşlılık geçirilebilecek çok sakin bir yer olması. Karadeniz’in incisidir zaten Sinop. Torunlarıyla, çocuklarıyla insanın çok rahat edebildiği bir şehir olduğu için bence yaşlıların tercihi oluyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

