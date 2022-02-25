Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi hukuk fakültesinden mezun oldu

Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi 82 yaşındaki Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

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1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, okul ve müzik hayatını birlikte sürdürmeye çalıştı. Ancak 1960 yılında gerçekleşen darbe sonucunda lise mezunlarına tanınan yedek astsubay askerlik hakkı ile üniversite öğrenimini bırakan Yalçınkaya, yedek subay öğretmen olarak askere alındı.

2018 yılında çıkan aftan yararlanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Hukuk Fakültesi’ni bitirerek 82 yaşında fakülteden mezun oldu.

“BANA ‘HUKUK ZOR BİTİREMEZSİN’ DEDİLER”

Törende konuşan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, tekrar okula dönmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Dönüşte ‘Hukuk zor, bitiremezsin. Daha kolay bir okul oku’ dediler bana, ben de Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi’ne kaydoldum. O arada eşimle tanıştım. Daha sonra Paris’e gittim ve 2 yıl orada kaldım. Derken iki af çıktı. Birinci aftan yararlandım ve hukuk fakültesine geldim. Daha sonra Antalya’daki işlerim yüzünden yine bırakmak zorunda kaldım. Bir af daha çıktı, son afla birlikte üç sene daha devam ederek fakülteyi bitirdim” dedi. (İHA)



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