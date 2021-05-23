Türkiye’nin gururu oldular

Lise öğrencilerinin bir araya gelip oluşturduğu robotik takımı Cymurghs, başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartıyor. Ekip, geliştirdikleri Baby Simurg adlı robotun yanısıra eğitim ve sosyal faaliyetleri artırmak adına hazırladıkları projelerle 2021'de üç uluslararası ödül birden aldı. Cymurghs, ABD'de bu yıl yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya da hak kazandı. Gençler bu yarışmada 20 ülkeden finalistlerle yarışacak.

‘BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRACAĞIZ'

Takım lideri lise öğrencisi Yunus Emre Zent, 3 senelik çalışma sonucunda binlerce kişiye ulaşarak 2021 sezonunda Chairman's, Mühendislikte Mükemmellik ve Dean's List ödüllerini kazandıklarını söyledi. Mühendislik alanındaki ödülü Türkiye'den kazanan tek takım olduklarını belirten Zent, “Biz de Türk takımı olarak Amerika'da bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

15 FARKLI KENTTEN ÖĞRENCİLER VAR

Takım lideri Yunus Emre Zent, yaptıklarını “2018'den beri 15 kentten bir araya gelen Türkiye'nin ilk öğrenci tabanlı takımız. İnternet tabanlı sistemler üzerinden ülkemizdeki bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik erişilebilirliğindeki eşitsizliği gidermek için çalışmalar yürütüyoruz” diye anlattı. Zent, “Yarışmada takımların neredeyse hepsi bir okul veya kuruma bağlı. Ancak biz okullardan bağımsız, öğrenci tabanlı bir takım kurduk” dedi.