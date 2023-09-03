Kübra’nın hayatı film gibi…

16 yaşındayken yüksekten düşerek boynu kırılan Kübra Denizci hayatını tekerlekli sandalyede sürdürüyor. Ancak bu durum onu yıldırmadı. İki üniversite bitirdi, ehliyetini aldı ve Türkiye'nin ilk engelli ralli pilotu oldu. Denizci şimdi de düğünü için tüm engelleri aştı.

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Bursa’da yaşayan Kübra Denizci 16 yaşında balkondan düştü ve boynu kırıldığı için hayatını tekerlekli sandalye ile sürdürmek zorunda kaldı. 19 yıl boyunca hiçbir engele teslim olmayarak hem liseyi hem de iki üniversiteyi bitiren ve dünyadaki ikinci engelli kadın ralli pilotu olmayı başaran Denizci (35), bu kez kendi düğünü için tüm engelleri aştı.

Geçen hafta kendisi gibi ralli pilotu olan Ahmet Keskin ile Kocaeli’de gerçekleştirilen masal gibi bir düğün töreniyle dünyaevine giren Denizci, düğününde ayakta durabilmek için fizyoterapistleri ile haftalarca çalıştı.

Denizci, gelinliğinin altına giydiği özel bir protezle nikâh memurunun sorusuna ayakta durarak “Evet” demeyi başardı ve bu 5 dakika için günlerce çalıştığını söyledi.

“5 DAKİKA AYAKTA DURABİLMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM”

Kübra Denizci, “İnanılmaz heyecanlıyım, çok büyük bir emek var. Uzun zamandır burada 5 dakika ayağa kalkabilmek için uğraşıyorum. Hayatımızı güzel bir şekilde birleştirdik ve ben de onun yanında dimdik durmak istedim. Bunun için bir protez şeklinde uzun yürüme cihazı yaptırdık ve bu hayalim gerçekleştiği için çok mutluyum. Kazadan beri hep bir çabam vardı, fizik tedavi alarak ayakta durmaya çalışıyordum ve herkesin önünde ilk defa bugün bu hayalim gerçek oldu” dedi.

Ahmet Keskin ise “Hayal ettiğimiz şey gerçekleşti, şu anda konuşamıyorum da heyecandan. Onun ayakta olması bize inanılmaz güç verdi. Ben ileride daha da iyi olacağına inanıyorum” diye konuştu.

(DHA)