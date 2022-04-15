Türkiyenin ilk ‘kömür deneyim ocağı’ açıldı

Zonguldak'ta Maden Müzesi bünyesinde Türkiye'nin ilk 'kömür deneyim ocağı' açıldı.

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Zonguldak’ta 2016 yılında hizmete açılan Maden Müzesi’nin bir parçası olarak ‘kömür deneyim ocağı’ oluşturuldu. Yeraltı hissini yaşatmak için ziyaretçileri kafesle karşılayan ‘kömür deneyim ocağı’nd, maden sektöründe kullanılan araçlar yer alırken, maden içerisindeki tünelde de üretim teknikleri gösteriliyor.



‘Kömür deneyim ocağı’nın açılışına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve daire müdürleri katıldı.

Madenci korosunun sahne aldığı açılışta, öğrenciler de halk oyunları gösterisi sundu. Daha sonra ‘kömür deneyim ocağı’ gezildi.

Vali Mustafa Tutulmaz, “Buraya girmek içinTürkiye’nin birçok yerinden insan gelecek. Belki bizi diğer illerden ayırt eden en önemli özellik, bu endüstri mirasımız” dedi. (DHA)