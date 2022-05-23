Türkiye’nin ilk peynir müzesine yoğun ilgi

Kars turizmine kazandırılan Peynir Müzesi, dünyanın 18'inci ve Türkiye'nin tek müzesi olarak yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

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30’dan fazla peynir çeşidinin sergilendiği, ‘Dünyanın 18. Peynir Rotası’ olarak tescillenen, Türkiye’de ilk ve tek olan Peynir Müzesi Kars’ın yeni turizm destinasyon noktası olarak öne çıkmaya başladı.

Peynir Müzesi’nde tarihi anlatmak gerektiğini belirten Müze Müdürü Yeşim Koç, “Burası aslında 1734 yılında yapılmış bir tabya, ismi Süvari Tabya olarak geçiyor. Aynı zamanda Dere Tabyası olarak biliniyor. Özellikle tarihi açıdan bizim için önemliydi bu bina. İçerisine girdiğimiz zaman burada özellikle Kars peynirlerini imalatından satışına kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yayla bölümümüz, süt sağım alınımız, endemik bitki bölümümüz var. Osmanlı evler, Rus binalarını tanıttığımız bölümlerimiz mevcut” dedi.

3 AYDA 12 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Peynir Müzesi’nin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Müze Müdürü Yeşim Koç, “Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Tem turizm açısından aslında burası çok önemli oldu. 3 aylık bir müzeyiz. Şubat ayından bugüne kadar gelen ziyaretçi sayımız 12 binin üzerinde, inşallah daha fazla olacaktır” diye konuştu.

Kars Peynir Müzesi’nde ahır bölümü, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı, peynirin imalat serüveni anlatılırken, geçmişten günümüze peynir yapımında kullanılan araç ve gereçler de sergileniyor.

Dere Tabyası’nın tarihçesinin anlatıldığı bölümün de yer aldığı müzede temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, gravyer yapım salonu, peynir salonu, Kars evleri, şefin bölümü, atölye bölümleri de bulunuyor.

Peynir yapımının hareketli olarak canlandırıldığı Peynir Müzesi’ni 3 ayda 12 bin kişi ziyaret etti. (İHA)