Türkiye’nin ilk resmi atlı cimnastik (Voltij) yarışması ‘Alkuzu Binicilik Okulu’nda gerçekleşti

Yarışmacılar, önce yapay bir at üzerinde (Barrel) gerçekleştirdikleri hareketlerle hünerlerini sergiledi. Yarışma daha sonra at üzerinde artistik çıkış ve inişler, amut, bayrak ve makas gibi zorunlu temel hareketlerle devam etti. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada, sporcuların özellikle at üzerindeki hareketleri heyecanla izlenirken büyük beğeni topladı. Dereceye giren sporculardan birincilere kupa, ikinci ve üçüncülere de kurdeleleri yetkililer tarafından verildi.

Alkuzu Binicilik Okulu Antrenörü Figan Ersan, Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Atlı Cimnastik yarışmasını değerlendirirken, Alkuzu Binicilik Okulu olarak 2010 yılından bu yana binicilik eğitimi verdiklerini, son beş yıldır Atlı Cimnastik branşını mecburi ders olarak gösterdiklerini kaydetti.

Son beş yıldır yaklaşık 50 öğrenci ile çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Ersan, “Atlı Cimnastik branşında öğrencilerimizin bugün becerilerini sergilemelerinden çok mutluyuz. Dünyada en fazla seyirci toplayan ve biniciliğin en güvenli disiplini olarak görülen atlı cimnastiğin, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 2019 yılı itibarıyla resmi branşı olarak kabul edilmesiyle ülkemizde bu branşa olan ilginin artacağını düşünüyoruz” dedi.

Alkuzu Binicilik Okulu Antrenörü Figan Ersan

Atlı Cimnastiğin binicilik sporuna yeni başlayacak kişilerin ata yaklaşmaları, atın hareketlerine alışmaları, korkulardan arınmaları için güzel bir yöntem olduğunu belirten Ersan, derslere ilk olarak at boyutunda bir varil üzerinde başlandığını, hareketlerde ilerleme sağlandıktan sonra at üzerine geçildiğini anlattı.

Atlı Cimnastik (Voltij) disiplini nedir?

Atlı Cimnastik bireysel veya takım halinde gerçekleştirilen, en az 15 metrelik dairede dörtnal giden bir atın üzerinde cimnastik ve binicilik becerilerinin bir arada sergilendiği spor dalıdır.

Takım olarak yapılan Atlı Cimnastik, çocuklara gelişim çağında hayvan sevgisini aşılamanın yanı sıra hem fiziksel gelişim süreçlerine hem de sosyalleşme konusunda yardımcı olan spor dallarından birisi olarak tanımlanıyor.

At üzerinde belirlenmiş cimnastik hareket kalıplarının yapıldığı; hem atletizm hem de atçılık kalitesinin sergilendiği yarı olimpik takım binicilik sporu da Atlı Cimnastik olarak isimlendiriliyor.

Atlı Cimnastik artistik çıkış ve inişler, at üzerinde amut, bayrak ve makas gibi zorunlu hareketlerden oluşuyor. Bu hareketler atlı cimnastiği ileri seviyede yapacak sporcuların temelini geliştirmek için kullanılıyor. Ayrıca Atlı Cimnastik, sporculara güç, esneklik, dayanıklılık, güven, sosyal etkileşim ve takım ruhu oluşturma fırsatı veriyor.