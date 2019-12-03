Türkiye’nin ilk ‘Trans Erkek Modellik’ yarışması

Çağla Akalın yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Akalın İstanbul’da ilk kez ‘Trans Erkek Modellik’ yarışması düzenleyecek. Snob Magazin’in haberine göre; 19 Aralık 2019 tarihinde Maslak’ta düzenlenecek yarışma öncesi açıklama yapan Çağla Akalın, “Türkiye’de ilk defa yapılacak olan Trans Erkek Modellik yarışmasına davetlisiniz. Pek çok şarkıcının sahne alacağı gecede Gogoboy, Gogogril, Zenne ve çok ilginç şovlar sizleri bekliyor.

JÜRİ KOLTUĞUNDA NESLİHAN DOĞRUSÖZ VAR

Loca ve stand için şimdiden rezerve yaptırın sonra bana yer kalmamış demeyin” ifadelerini kullandı. Yarışmanın jürilerinden biri de İşte Benim Stilim yarışmasından tanıdığımız ve daha sonra cinsiyet değişikliğiyle gündem olan Neslihan Doğrusöz.