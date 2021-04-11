Türkiye’nin ilk ve tek zaman müzesi

2012'de Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sille Şapeli'nde kurulan Zaman Müzesi'nde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eser sergileniyor.

Müzede, özel tasarım saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, altın-gümüş köstekli cep saatleri, Türk Hava Kurumu'na ait illere göre coğrafik ve ekonomik verilerin bulunduğu cetvelli takvim, Roma dönemine ait arkeolojik güneş saati örneği, bilgisayarların atası olarak bilinen usturlaplar ve Konya Hacı Hasan Camii'nin kıble duvarında bulunan Osmanlı dönemi güneş saati reprodüksiyonu vb. birçok kıymetli eser yer alıyor.