Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’nin ilk ve tek zaman müzesi

Konya’nın Selçuklu ilçesindeki 5 bin yıllık Sille Mahallesi’ndeki Türkiye’nin ilk Zaman Müzesi, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkıyor.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 07:38, 11/04/2021
Hayat HaberleriYaşam
Türkiye’nin ilk ve tek zaman müzesi

2012'de Selçuklu Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Sille Şapeli'nde kurulan Zaman Müzesi'nde, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait birçok eser sergileniyor.

Mübadele öncesi Sille'de yaşayan Rumların şapeli, müzeye dönüştürüldü.

Müzede, özel tasarım saatler, Osmanlı paşaları tarafından düzenlenen ve genel kullanıma tanzim edilen ruznameler, altın-gümüş köstekli cep saatleri, Türk Hava Kurumu'na ait illere göre coğrafik ve ekonomik verilerin bulunduğu cetvelli takvim, Roma dönemine ait arkeolojik güneş saati örneği, bilgisayarların atası olarak bilinen usturlaplar ve Konya Hacı Hasan Camii'nin kıble duvarında bulunan Osmanlı dönemi güneş saati reprodüksiyonu vb. birçok kıymetli eser yer alıyor.

Müzede 170 yaşındaki saat 200 yaşındaki takvim bulunuyor.

Antikacı ve koleksiyonerlerden birçok seçkin eser toplandı.