Türkiye’nin keşkeleri bu kitapta: Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen

Türkiye’nin keşkeleri bu kitapta: Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen

İdrar kaçırma sorununa dikkat çekmek amacıyla başlatılan Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen projesi, bir ilke imza attı. Nergis Kumbasar'ın temsilciliğini yaptığı projede 27 ünlü ve başarılı isim, Türkiye'nin dört bir yanındaki katılımcılarıyla birlikte bir kitap yazdı. Gelirinin Türkiye Kas Hastalıkları Derneği'ne bağışlanacağı kitapta Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Metin Uca, Can Gox, Doğukan Manço, Çiçek Dilligil, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlü ismin 'keşke' dediği hikayeleri yer alıyor.

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Türkiye'de ilk defa bir farkındalık projesi kapsamında 27 ünlü isim ve tüm Türkiye keşkelerini anlattı. İdrar kaçırma sorununa dikkat çekmek amacıyla 2017 yılında başlatılan “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” projesi için hayatta kaçırılan anlar ve keşkelerin toplandığı kitap projesinde yazarlar ve ünlüler 12 Mayıs’ta okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

NERGİS KUMBASAR VE ONUR BÜYÜKTOPÇU OKURLARLA BULUŞUYOR

Proje temsilcisi Nergis Kumbasar'ın katılımıyla birlikte moderatörlüğünü Onur Büyüktopçu’nun yapacağı “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” isimli kitabın, imza etkinliği 12 Mayıs 14.00-16.00 saatleri arasında Aqua Florya AVM’de gerçekleşecek.

KİTABIN GELİRİ TÜRKİYE KAS HASTALIKLARI DERNEĞİ’NE

Aralarında Seyfi Dursunoğlu, İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Vural ve Ceyhun Yılmaz gibi birçok ünlünün hikayelerinin de yer aldığı kitapta Türkiye genelinden seçilen toplam 85 hikaye yer aldı.

Libros Yayıncılık etiketiyle çıkacak “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” isimli kitabın geliri Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’ne (KASDER) bağışlanacak.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Türkiye’de 40 yaş ve üzeri 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Geçtiğimiz yıl Canped, Kontinans Derneği ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın önderliğinde idrar kaçırma problemi yaşayan kadınların bilgilendirilmesini hedefleyen “Hayatı Kaçırma Sen, Bir Yolu Var İstersen” kampanyası başlatılmıştı. Türkiye’de idrar kaçırma alanında ilk defa 27 ünlü ve tüm Türkiye'den gönüllü yazarlarla gerçekleşen önemli bir farkındalık projesine imza atılmıştı.