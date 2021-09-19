Türkiye’nin satranç dehası Muğla’dan çıktı

Öğretmenlerinin teşviğiyle 4 yaşında satranç oynamaya başlayan Bilgesu inanılmazı başardı. Son turnuvada Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi ülkemizi Avrupa’da ve dünyada temsil edecek.

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16 yaşındaki Bilgesu 15 kupa ve tam 60 madalya kazandı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan ve 75. Yıl Fen Lisesi 11/A sınıfında öğrenim gören 16 yaşındaki Bilgesu Şeker 4 yaşında anaokulu öğretmeni Cumhur Babaoğlu'nun teşvikiyle satranç sporuna başladı. Şeker satranç oynamayı ara vermeden bugüne kadar sürdürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı olarak maçlara çıkarken antrenörü Kutsoy Gökçe ile son 3 yıldır çalışmalarını sürdürerek önemli bir başarıya imza attı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde akademisyen olan babası Hasan Şeker, sınıf öğretmeni annesi Nurcan Şeker ve ağabeyi Mahir Berkay Şeker ile birlikte pandemi dönemindede evde her gün 3-4 saat antrenmanlarını sürdürdü. Yılmadan çalışan Şeker “Bizde herkes gibi pandemi sürecinde antrenmanlarda büyük zorluk çektik. Bazen online antrenman yaptık. Evde kapalı kaldığımız sürelerde ise anne, babam ve ağabeyim ile maçlar yaparak formda kalmayı başardım” dedi.

Bugüne kadar katıldığı satranç müsabakalarında 60 madalya ve 15 kupa kazanan Bilgesu Şeker son olarak 27 Ağustos – 3 Eylül 2021 tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre Salonu'nda düzenlenen Türkiye Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda 26 sporcu ile mücadele etti. Türkiye birincisi olarak ilk kez Milli takıma seçilmenin heyecanını yaşayan Şeker şöyle konuştu: Şimdi ülkemi dünya ve Avrupa Şampiyonaları yaş gruplarında temsil edeceğim. Benim bugünlere gelmemi sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün ile kulüp antrenörümüz Kutsoy Gökçe'ye çok teşekkür ederim. Onların gösterdiği yoldan gitmeye ve satranç sporunda daha yolun başında olduğumun bilincinde olarak ülkemi daha çok müsabakalarda temsil etmek istiyorum.

Satranç sporunu 3-4 yaşlarından itibaren herkesin her yaşta yapabileceğini belirten Şeker “Türkiye'de satranç sporuna gönül verenlerin sayısı gittikçe artıyor. Konya'da yapılan küçükler yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na yaklaşık 1400 sporcu katıldı. Bu da bu spora olan ilginin arttığını gösteriyor. Ancak yine de yeterli değil.. Satranç oynamayı düşünenler veya az da olsa bilenler hiç tereddüt etmeden hemen kurslara katılsınlar. Ben de kurslarda yetişerek bugünlere geldim” diye konuştu.

Başkan Gürün hep arkasında!

4 yaşında başladığı satranç sporunda milli takıma kadar yükselen 16 yaşındaki Bilgesu Şeker Muğla'nın da gururu oldu. Onu tanımayan yok gibi. En büyük destekçisi de Belediye Başkanı Osman Gürün.