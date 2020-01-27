Türkiye’nin tek buz müzesi yakında açılıyor

Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyan ve yaklaşık 3,5 Milyon TL'lik bir yatırım ile gerçekleştirilen Ata Buz Müzesinde son aşamaya gelindi.

Atatürk Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliği ile ülkemizin en kapsamlı ve en büyük Buz Müzesi yakında açılıyor. İki katlı olarak tasarlanan ve yaklaşık 400 m2 alanda hizmet verecek Ata Buz Müzesi, -5 derece sıcaklığıyla 12 ay boyunca kapılarını misafirlerine açık tutacak.

GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında projelendirilen Ata Buz Müzesini nisan ayı itibariyle açmayı planladıklarını belirten yetkili, “Turizm potansiyeli açısından ülkemizin önemli merkezlerinden birisi olan Erzurum'a yeni bir alan kazandırmanın sevinci içerisindeyiz. Şehrimizde misafir ettiğimiz konuklarımızı her an gezdirme şansına sahip olacağımız bir müze olan Ata Buz Müzesi, ülkemizin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor. Ailelerin keyifli vakit geçirecekleri müzenin, yabancı turistler tarafından da ilgi göreceğine inanıyoruz. Ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel bir şölen sunacak Ata Buz Müzesi, yepyeni bir deneyim merkezi olmayı hedefliyor. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyor, müzemizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.(İHA)