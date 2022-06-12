Türkiye’nin tek motosikletli kadın ATT’si Sabiha… Vakalara 3 dakikada ulaşıyor

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde 4 yıldır görev yapan ve Türkiye'nin tek kadın motosikletli acil tıp teknisyeni (ATT) Sabiha Sözer, ambulansın giremediği noktalardaki vakalara 3 dakika gibi bir sürede ulaşıyor.

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Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, vakalara daha hızlı ulaşmak için 12 kişilik motosikletli ekipleri devreye soktu. 20 gündür yollarda olan motosikletli ATT’ler, trafiğin kilitlendiği ya da kara ambulanslarının giremediği noktalara giderek acil müdahalede bulunuyor.

12 kişilik ekipteki Sabiha Sözer, Türkiye’de motosikletli ATT görevi yapan tek kadın personel olarak dikkat çekiyor.

Sözer, “Motosiklet ambulansta, normal kara ambulansında bulunan tüm ekipmanlar bulunuyor. ‘Tek farkımız, tekerlek sayımız’ diyorum. Taşıma ekipmanı dışında monitörümüz, ilaçlarımız, her şeyimiz tam. Gittiğimiz tüm hastalara eksiksiz müdahale yapabiliyoruz. Eskişehir araç ve yaya trafiği yönünden yoğun bir şehir. Vakalara ulaşımımız bu yüzden kara ambulanslarıyla bazen sıkıntılı olabiliyor. Ama motosiklet ambulansla daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. En büyük avantajımız, bu” dedi.

“BİZİM İÇİN BİR SANİYE ÇOK KIYMETLİ”

Trafikte zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Sözer, “Yol verme konusunda sıkıntılarımız oluyor. Sürücüler bu konuda anlayışlı olurlarsa vakaya ulaşımımız daha kısa sürecektir. Bizler için 1 saniye çok çok kıymetli. Bazen, ‘Çok acil vakaya mı gidiyorsunuz?’ diye tepkiler bile alabiliyoruz. Ama motosiklet ambulansa tam olarak aşina değiller. Tanıdıkça ve yaptığımız müdahalelerin farkına vardıkça, onların da anlayış ve hassasiyetleri artacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Normal hayatında da bir motosiklet kullanıcısı olan Sabiha Sözer, “Sevdiğim iki şeyi aynı anda yapabiliyorum. Eskişehir’in tüm noktalarına ortalama 3 dakikada ulaşım sağlıyoruz. Sezonumuz da 20 gün önce açıldı. Bu 20 günlük sürede toplam 170 vakaya gittik ve müdahale sağladık” ifadesini kullandı. (DHA)