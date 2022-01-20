Türkiye’nin ‘Toprak Dede’si vefatının ikinci yılında anıldı

20 Ocak 2020'de hayatını kaybeden 'Toprak Dede' olarak bilinen TEMA Vakfı Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, Melikgazi Belediyesi tarafından adının verildiği Hayrettin Karaca Parkı'nda anıldı.

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Erenköy Mahallesi'nde bulunan parkta TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilciliği ile bir anma töreni düzenlediklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Toprak Dede’yi ismini verdiğimiz parkında rahmetle anıyoruz. Hayrettin Karaca’ya Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisi tüm Türkiye’ye örnek oldu. Herkese doğa ve yeşilin sevgisini aşıladı. Herkes ağaç dikmeyi, yeşillendirmeyi onun sayesinde sevdi. Yaptığı ağaçlandırma çalışmaları ile geleceğimiz gençlere yeşil bir miras bıraktı. Bu parkımız Türkiye’de ilk defa kendisi adına açtığımız bir park. Onun adını burada yaşatacağız. Ülkemize emeği geçmiş insanların unutulmaması lazım. Mekânı cennet olsun” dedi.



TEMA Vakfı Kayseri İl Temsilcisi Abdülkadir Dağlı da Hayrettin Karaca isminin verildiği park için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür etti. (İHA)

