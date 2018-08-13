Türkiye’nin utanç raporu: Binlerce kayıp çocuk var

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adli İstatistik verilerine göre, 2008-2016 yılları arasında resmi olarak kayıp müracaatı yapılan çocuk sayısı 104 bin 531'e ulaştı. Güvenlik birimlerinde işlem yapılan çocuk sayısı 2017 yılında, 2016’ya göre binde 5 oranında artarak 335 bin 242’ye yükseldi. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 137 bin 482 çocuğun yüzde 59,1’i yaralama, yüzde 13,5’i cinsel suçlar, yüzde 6,8’i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de son 9 yılda toplam 104 bin 531 çocuk kayboldu. TÜİK, 2014'te 17 bin çocuğun kaybolduğunu bu rakamın ise son 9 yıl içindeki en yüksek rakam olduğunu bildirdi. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 137 bin 482 çocuğun yüzde 59,1'i yaralama, yüzde 13,5'i cinsel suçlar, yüzde 6,8'i aile düzenine karşı suçlardan mağdur olarak kayıtlara geçti.

GAZİANTEP ÇOCUK KAYBINDA İLK SIRALARDA

TÜİK istatistiklerine göre; Gaziantep'te 2017 yılında 691 aile çocuklarının kaybolduğuna dair polis ve jandarmaya başvurdu.

Verilere göre Gaziantep’te erkek ve kız çocuğu kayıp vakalarındaki rakamlar ürkütücü boyutlara ulaşıyor. Kentte 11 yaşından küçük 258 erkek çocuk kayıp olarak kayıtlara geçti. Kız çocuklarında ise 11 yaşından küçük 67 kayıp vakası var. Gaziantep'te 11-17 yaş arasındaki kayıp ise toplam bin 486 çocuğa ulaştı. Böylece Gaziantep’te toplamda bin 811 çocuk kayıp olarak kayıtlara geçmiş bulunuyor.

GAZİANTEP'TE KAYIP ÇOCUKLARIN ÇOĞU SURİYELİ

Gaziantep Barosu eski Başkanı Bektaş Şarklı, kentte en çok Suriyeli çocukların kaybolduğunu ve bu durumun da dikkat çekici olduğuna işaret etti. Bektaş Şarklı, “Kayıp çocukların ailelerinin sadece güvenlik güçlerine başvurması çok ilginç. Oysaki baromuzda ‘Çocuk Haklarını Koruma Merkezi' bulunmasına rağmen şimdiye kadar hiçbir ebeveyn bize başvurmadı. Kayıp çocukların büyük kısmının Suriyeli olması ise ciddi bir soruşturma konusu olmalı” dedi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; son 9 yıl (2008-2016) incelendiğinde, ayda ortalama 968, günde 32 çocuğun kaybolduğunu ortaya konuluyor. 2008 yılında kayıp müracaatı yapılan ve güvenlik birimleri/vatandaş tarafından bulunarak güvenlik birimlerine getirilen kayıp çocuk sayısı 4 bin 517 iken; bu sayı 2014 yılında yüzde 314'lük artış ile 18 bin 696'e yükselerek en üst seviyeye ulaştı.

45 BİN 96 KAYIP ERKEK ÇOCUĞU!

2008-2016 yılları arasında Türkiye'de 45 bin 96 erkek çocuğun kaybolduğu bildirildi. Güvenlik birimleri tarafından derlenen verilere göre en fazla kayıp bildirimi, 15-17 yaş grubunda yaşandı.

Türkiye genelinde kayıt altına alınan erkek çocuğu kayıp vakalarının yüzde 55'i, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana, Ankara, Bursa, Denizli ve Şanlıurfa illerinde meydana geldi.

En az kayıp vakası ise Tunceli'de meydana geldi. 2008-2016 yılları arasında Tunceli'de 12-14 yaş grubuna mensup yalnızca 3 çocuk kayboldu

KIZ ÇOCUKLARI DAHA FAZLA

TÜİK verilerine göre, 9 yıllık veriler incelendiğinde, hakkında kayıp başvurusu yapılan ve bulunarak güvenlik birimlerine getirilen 104 bin 531 çocuğun, 59 bin 435'ini ise kız çocukları oluşturuyor. Verilere göre 2008-2016 yılları arasında kız çocukları en fazla Antalya'da kayboldu. Antalya'da 9 yıl içerisinde emniyet birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak, güvenlik birimlerine getirilen kayıp kız çocuğu sayısı 4 bin 559 oldu. Antalya'yı; İzmir, İstanbul, Ankara ve Adana takip etti.

SUÇ DÜNYASININ BÜYÜK MAĞDURU ÇOCUKLAR

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre binde 5 oranında artarak 335 bin 242 oldu. Çocukların yüzde 57,7'sinin 15-17 yaş grubunda, yüzde 23,3'ünün 12-14 yaş grubunda, yüzde 18,5'inin ise 11 yaş ve altındaki çocuklar olduğu görüldü. Güvenlik birimine 2017 yılında gelen veya getirilen çocukların yüzde 66,1'i erkek, yüzde 33,9'u ise kız çocuğu oldu.

ÇOCUKLAR GÜVENLİK BİRİMLERİNE EN ÇOK MAĞDUR OLARAK GELDİ

Güvenlik birimlerine 2017 yılında gelen veya getirilen 335 bin 242 çocuğun yüzde 46,2'sinin mağdur olarak, yüzde 32,2'sinin kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), yüzde 13,7'sinin bilgisine başvurma amacıyla, yüzde 3,4'ünün kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) ve yüzde 4,4'ünün başka nedenlerden dolayı geldiği ya da getirildiği tespit edildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR EN ÇOK YARALAMA OLAYINA KARIŞTI

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine 107 bin 984 çocuk getirildi. Bu çocukların yüzde 34,4'üne yaralama, yüzde 24,8'ine hırsızlık, yüzde 6,6'sına Pasaport Kanunu'na muhalefet, yüzde 6,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 3,9'una ise mala zarar verme suçları isnat edildi.

ADLİ BİRİMLERE 66 BİN 321 ÇOCUK SEVK EDİLDİ

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 68,5'i ailesine teslim edilirken, yüzde 19,8'i adli birimlere sevk edildi. Sosyal kuruma teslim edilen çocukların oranı ise yüzde 3,4 oldu. Diğer taraftan, geliş nedeni suça sürüklenme olan çocukların yüzde 57,6'sı adli birimlere sevk edilirken, yüzde 36'sı ailesine teslim edildi. Mağdur olarak gelen çocukların yüzde 87,3'ü ailesine, yüzde 3,5'i sağlık kuruluşuna, yüzde 3,1'i de sosyal kuruma teslim edildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN YÜZDE 33,3'Ü BAĞIMLILIK YAPAN MADDE KULLANDI

Güvenlik birimlerine suça sürüklenme nedeni ile getirilen 107 bin 984 çocuğun 35 bin 986'sının bağımlılık yapan madde kullandığı görüldü. Bağımlılık yapan madde kullanan çocukların yüzde 85,6'sını 15-17 yaş grubu, yüzde 14'ünü ise 12-14 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu. Çocukların yüzde 84'ünün sigara, yüzde 6,3'ünün alkol, yüzde 5,4'ünün esrar, yüzde 1,2'sinin ise hap kullandığı tespit edildi.

ÇOCUKLARIN ÇOĞUNLUĞUNU SUÇ MAĞDURLARI OLUŞTURDU

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 155 bin 24 çocuğun yüzde 88,7'sini suç mağduru, yüzde 11,2'sini takibi gereken olay mağduru çocuklar oluşturdu. Suç mağduru çocukların yüzde 54,4'ünü erkek, yüzde 45,6'sını kız çocuğu, takibi gereken olay mağduru çocukların yüzde 53,1'ini erkek, yüzde 46,9'unu kız çocuğu ve kabahat mağduru çocukların ise yüzde 41,3'ünü erkek, yüzde 58,7'sinin kız çocuğu olduğu görüldü.

EN ÇOK YARALAMA VE CİNSEL SUÇLAR

Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen 137 bin 482 çocuğun yüzde 59,1'i yaralama, yüzde 13,5'i cinsel suçlar, yüzde 6,8'i aile düzenine karşı suçlardan mağdur oldu. Ayrıca mağdur çocukların yüzde 3,8'i tehdit, yüzde 3,7'si hırsızlık, yüzde 3,1'i ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından mağduriyet yaşadı.