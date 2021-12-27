Türkiye’nin uydu vericili ilk saz kedisi ‘Latmus’

'Latmus' adı verilen saz kedisi, Türkiye'de nesli tehlike altındaki saz kedilerinin, yaşam alanları ve beslenme ekolojilerinin araştırılması için GPS uydu vericisiyle izleniyor.

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Türkiye’de nesli tehlike altındaki türlerden olan saz kedisi (Felis chaus), ilk kez GPS uydu vericiyle izlenmeye başlandı.

Türkiye’deki vaşaklar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Biyolog Dr. Deniz Mengüllüoğlu, Türkiye’deki popülasyonu azalan saz kedilerinin durumunu anlamak ve korunmasına katkıda bulunmak amacıyla ‘Saz Kedisi Projesi’ni başlattı.

Proje kapsamında Büyük Menderes Havzası’nda yakalanıp tasmalanan, GPS uydu vericisi takılan ilk saz kedisine ‘Latmus’ adı verildi.

“VERİCİ TASMASI 1,5 YIL BOYNUNDA KALACAK”

Latmus’un saz kedisi projesinin ilk üyesi olduğunu anlatan Dr. Deniz Mengüllüoğlu, “İsmini eski Latmus Körfezi, yani Bafa Gölü’nden aldı. 12 kilo ağırlığında genç bir erişkin. Verici tasması 1,5 yıl kadar boynunda kalıp, gezdiği, beslendiği, dinlendiği alanlar hakkında bilgi verecek ve sonra düşecek. Böylece bu türü daha yakından tanıma, gereksinimlerini ve tehditlerini daha iyi anlama ve daha etkin koruma şansımız olacak” dedi.

“SULAK ALANLAR KURUDUKÇA HAYVANLARIN HABİBATI YOK OLUYOR”

Türkiye’de 1950’lerden sonra çok sayıda sulak alan ve gölün kuruduğa dikkat çeken Dr. Mengüllüoğlu, şu bilgilere yer verdi:

“Saz kedilerinin habitatı zaten sulak alanlar. Sulak alanların kurumasıyla birçok türle birlikte bu hayvanın da habitatı yok oluyor. Şimdi popülasyonları çok parçalanmış şekilde. Yani birkaç göl etrafında, Göller Yöresi, Büyük Menderes Deltası, Amik’te var mı yok mu, kurtulduktan sonra Asi’nin kenarında kaldıysa vardır. Sayısı çok azaldı.”

“GECELERİ GEZDİĞİ İÇİN İNSANLARLA KARŞILAŞMIYOR”

Şimdiye kadar Türkiye’de böyle kapsamlı bir çalışma yapılmadığını söyleyen Dr. Mengüllüoğlu, “2 yıllık bir proje ve toplamda 10 bireye GPS uydu verici takılacak. Şu an ilk tasma Latmus’a yapıldı. İlk GPS verilerini de aldık. Gayet sağlıklı, bu tür geceleri gezdiği için insanlarla çok karşılaşma şansı olmuyor” diye konuştu. (DHA)

