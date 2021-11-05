Türkiye’nin yeni fark yaratanları aranıyor

Sabancı Vakfı’nın 2009 yılından bu yana, toplumsal sorunlara çözümler üreten sosyal girişimcileri, aktivistleri ve değişim aktörlerini destekleyen, görünür kılan ve topluma ilham veren “Fark Yaratanlar” Programı 12 seneyi geride bıraktı.

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“Fark Yaratanlar” Programı 13. sezonuna başlamaya hazırlanıyor. Programın yeni dönemdeki Fark Yaratanlarından biri olmak için 30 Kasım 2021 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

Yıllardır yüzlerce başarı hikayesinin bilinmesine destek olarak binlerce kişiye umut ve ilham veren Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın çok kıymetli bir sosyal etki projesi olduğunu ifade eden Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Fark Yarat, Hayatlar Değişsin! diyerek çıktığımız bu yolda bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanından, cesaret veren, ilham kaynağı olan, içimizdeki başarma gücünü keşfetmemize olanak veren yüzlerce hikayeyi görünür kıldık. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 13. yılında yine hikayeleriyle cesaret verecek yeni adaylarımızı bekliyoruz” dedi.