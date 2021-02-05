‘Türkiye’ye 2 ay yetecek hamsiyi kimler stokladı?’

Hamsi avı yasağının bilimsel temeli olmadığını belirten CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, av yasağının derhal kaldırılması gerektiğini söyledi. Sarıbal, balık avı yasağının soğuk depo sahibi 4-5 firmanın para kazanması için getirildiğine ilişkin şüphelerini olduğunu dile getirdi.

Balıkçı esnafını ziyaret ettiklerini ve 8 Ocak 2021 tarihinde alınan ve 7 Şubat tarihine kadar geçerli olan hamsi avının yasaklanmasının, Karadeniz balıkçıları ve esnafını mağdur ettiğini vurgulayan Sarıbal, “Bunun çok zamansız, acele, bilimsel gerçeklerden uzak, işin özüne inmeden, yukarıdan sadece birkaç kişinin talimatı ya da isteğiyle alınmış, net yanlış bir karar olduğunu bugün burada yaptığımız çalışmalar sonrası gördük. Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Ukrayna, Rusya gibi Karadeniz'e sınırı olan ülkelerde uygulanmayan yasak Türkiye’de uygulanıyor” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE YASAK GÜRCİSTAN’DA SERBEST

Hamsinin Karadeniz sularında gezindiğini ama sadece Türkiye’de av yasağı uygulandığına dikkat çeken Sarıbal, “Türkiye karasularında balığın boyuna ve et miktarına göre avlanması yasak, ama eğer aynı balıkçılar aynı teknelerle Gürcistan'a gidip orada avlanma yaparlarsa, avlanma serbest” dedi.

Orhan Sarıbal, “Bu balık bütün ülkelerin sınırlarını geziyor. Siz 1 yılda, 2 yılda, 3 yılda 9 santimetreye gelen bir balığı 1 ay yasaklama ile boyunu uzatmayı, et aldırmayı düşünüyorsanız, buna sadece biz değil, kargalar bile güler. Dolayısıyla bilimden uzak, tamamen yanlış bir karar. Alınan karardan kimsenin haberi yok. Balıkçıların, kooperatiflerin, birliklerin, işin tarafı kimsenin haberi yok. Akşam karar alıyorsunuz sabah uyguluyorsunuz. Yaklaşık 400- 450 tekne. Ortalama 10 bin çalışan insan. Siz bir ay boyunca açlığa yoksulluğa mahkum ediyorsunuz. Bu insanların kredi borcu var. Çalıştırdıkları personele ücret ödüyorlar. Peki, siz hükümet olarak çalışanlara bir ücret, 1 ay boyunca, yapamadıkları iş için, herhangi bir gelir, herhangi bir destek ödemesi var mı?” diye konuştu.

YASAK, STOKÇULAR PARA KAZANSIN DİYE Mİ ALINDI?

Getirilen yasağın balık avının en uygun dönemi olan aylarda alındığını hatırlatan Sarıbal, şunları söyledi:

“Bakan, ‘Biz balığın geleceğini kurtarmak için, Karadeniz'in geleceğini kurtarmak için, hamsinin geleceğini kurtarmak için bunu yasaklıyoruz çünkü 2 ay stokumuz var' dedi. Peki, bu 2 aylık stok kimde? Buradan Bakana soruyorum; Sayın Bakan 2 ay Türkiye'ye yetecek hamsiyi kimler stokladı? Bunlar kim? Kaç kişiler? En önemli zamanda ucuz, sağlıklı, doğal balık olan hamsinin üretilmesine, tutulmasına kısıt getiriyor. Peki, bu kimin işine yarıyor?

Balıkçılar, çaresiz bir şekilde günlük balığa gitmeyi bekliyor. Stokçular 50 liraya aldıkları 1 sepet balığı yani 15 kilosunu 200-250 liraya, tam 4 katına, 5 katına satıyorlar. Sayın Bakan bunlarla ne işiniz var sizin? Gürcistan'da ve diğer ülkelerde balık yakalanırken Rize'nin, Trabzon'un, Hopa'nın, Artvin'in balıkçısının günahı nedir? Bu cezalandırmanın adı nedir? 83 milyon insanın en önemli gıda maddesi olan hamsi balığının yasaklanmasını bu 4 tane şirketin elindeki stokları bitirmek için mi yaptınız?”



83 MİLYON CEZALANDIRILIYOR

Getirilen yasak ile Karadenizli balıkçı esnafı ile birlikte ucuz balık yeme şansı kalmayan 83 milyon insanın cezalandırıldığını aktaran Sarıbal, “Karadeniz'de getirdiğiniz yasak nedeniyle hamsiyle beraber ya da hamsi dışında, yasak içinde olmayan, tutulması gereken diğer balık çeşitlerinin de tutulmasını, avlanmasını yasaklamış oluyorsunuz. Bu yasak, yöntemiyle, zamanlamasıyla, amacıyla, tümüyle yanlıştır. Derhal, hiç zaman kaybetmeden, 7 Şubat'ı beklemeden, Karadeniz'in Türkiye karasularının içindeki avlanma yasağını kaldırın. Bu halka, bu Covid-19 döneminde zulüm etmeyin” ifadelerini kullandı.

BEKAROĞLU: CUMHURBAŞKANI BİLİYOR MU?

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da getirilen av yasağının bilimsel hiçbir temeli olmadığını vurguladı. “Sayın Cumhurbaşkanı bu yasağın gerekçesini biliyor mu?” diye soran Bekaroğlu, “Getirilen yasakta kesinlikle bilimsel bir veri yoktur. Bu balık 1 ayda 7-8 cm olacak, böyle bir şey mümkün değil? Eşyanın tabiatına aykırı” dedi.