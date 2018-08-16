Türkler, ineklerini aynı zamanda kuaför olarak da kullanıyorlar!

Türkler, ineklerini aynı zamanda kuaför olarak da kullanıyorlar!

Görüntüsüne özen gösteren Türk erkeklerinin sadece berbere gitmekle yetinmediğinin en büyük kanıtı güzel ülkemizin iki farklı ilçesinden geldi.

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En yeni görüntü, Trabzon’un Tonya ilçesinden… Merada otlayan ineğin, sahibi Eyüp Kalyoncu’nun saçlarını yalayarak şekil verdiği görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü. İlçedeki hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan ve işinden arta kalan zamanlarını da beslediği büyükbaş hayvanlarıyla geçiren Eyüp Kalyoncu, büyükbaş hayvanlarını Karşular Mahallesi’ndeki merada otlatmaya götürdü. Kalyoncu, merada otururken beklediği ineklerden biri yanına yaklaşıp, sahibinin saçlarını yalama başladı. Kalyoncu, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Görüntülere Kalyoncu’nun inekleriyle yakından ilgilenip konuşmasının yanı sıra, ineğin yalamasının ardından saçlarının son şeklini kameraya gösterdiği yansıdı.



BİR KUAFÖR İNEK DE ARTVİN’DEN…

Kendisini ineğinin maharetli diline teslim eden bir diğer isim de Muhammet Köse… Artvin’in Ardanuç ilçesinde geride bıraktığımız mayıs ayında çekilmiş görüntüde, Köse’nin merada otlayan ineğine saçlarını yalatmasına tanıklık ediyoruz. Ardanuç ilçesine bağlı Bereket köyünde besicilik yapan Muhammet Köse, geçen mayıs ayında büyükbaş hayvanlarını meraya otlatmaya götürdü. Köse merada otururken yaklaşan inek, sahibinin saçlarını yaladı. Muhammet Köse, bu anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. İlgi gören görüntüyü paylaşanlar ‘Kuaför inek’, ‘Saçlar artık jöleli’ yorumlarında bulundu.