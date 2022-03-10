Turkuaz yeniden görmeye başladı

Tunceli'de yaralı bulunduktan sonra Bursa'ya getirilen yavru ayı Turkuaz, 6 aylık tedavisinin ardından yeniden görme yetisine kavuştu. Veteriner hekim Azizcan Sezer, "Şu an gözünün bir tanesi tamamen görür hale geldi. Sol gözünde de yüzde 50'nin üzerinde bir görme durumu söz konusu" dedi.

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Tunceli’de Tekeli köyü yakınlarında yöre halkı, kayalıklardan düşerek yaralandığı tahmin edilen yavru ayı buldu. Elazığ’daki Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne kaldırılan ayının görme sorunu yaşadığı tespit edildi. 8 aylık yavru ayı, daha sonra Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne gönderildi.

Türkiye’de tek olan ayı barınağında tedavisine başlanan yavru ayıya, veteriner hekimler tarafından Turkuaz adı verildi. Turkuaz’ın sol gözünün hiç görmediği, sağ gözünün de yüzde 50 oranında gördüğü belirlendi.

Barınak şefi veteriner hekim Azizcan Sezer, Turkuaz’ın 6 aylık tedavinin ardından görme yetisine yeniden kavuştuğunu söyledi.

“CİDDİ ORANDA KAZANIM SÖZ KONUSU”

Cep telefonunun ışığını tutarak yaptığı kontrolden sonra Turkuaz’ın bir gözünün görme yetisini yeniden kavuştuğunu tespit eden Sezer, şöyle konuştu:

“6 ay önce Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne Tunceli’den bir tane yavru ayı gelmişti. Genel kontrollerimizde hayvanın sol gözünün hiç görmediğini, sağ gözünün de yüzde 50 oranında gördüğünü tespit ettik. 6 aydır Turkuaz’ın tedavisine devam etmekteyiz. Bu süre içerisinde Turkuaz’ın görmesinde ciddi oranda bir kazanım söz konusu.”

“Şu an gözünün bir tanesi tamamen görür hale geldi. Sol gözünde de yüzde 50’nin üzerinde bir görme durumu söz konusu. Yaşamını devam ettirecek kadar iyi bir görme yetisine sahip. Önümüzdeki günlerde hayvanı diğer ayılarla büyük bir alana alıp, hayatının sonuna kadar yaşamasını sağlayacak şekilde bir alan değişikliği yapacağız.”

“GÖRMESİNİ ARTIRICI TEDAVİSİ DEVAM EDECEK”

Turkuaz’ın tedavisinin süreceğini de hatırlatan Sezer, şöyle konuştu:

“Çok güçsüzdü ve kilo kaybı söz konusuydu. Çeşitli solunum yolu hastalıkları da vardı. Bize geldiğinde bitkin bir haldeydi. Genel durumunun toparlanması için gerekli destekleyici tedavimize başladık. Şu an genel durumu çok iyi.”

“Turkuaz’ın diğer ayıların içerisine alındıktan sonra herhangi bir uyum problemi ya da yaşamını sürdürebilecek herhangi bir engeli kalmadı. Tedavisine ve sağlık kontrollerine devam edeceğiz. 6 aydan beri Turkuaz’ın ilaç tedavisi yapılmakta. Bu ilaç tedavisi dışında da Turkuaz’a gerekli A vitamini, çinko ve çeşitli mineral ve vitaminlerden oluşan zengin bir besin takviyesi de yapılmakta. Böylece hayvanın görmesini artırıcı her türlü takviyeyi yapmaktayız.” (DHA)