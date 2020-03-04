Türküsü vardı, baklava ve lokumunu da yaptılar

Sivas Halk Eğitim Müdürlüğü bu yıl açtığı Aşçılık Kursunda bir ilke imza attı. Sivas’ın vazgeçilmez tatlarından olan, Sivas kültüründe de ayrı bir yeri bulunan Madımak bitkisi ile baklava ve lokum yapıldı. Yaklaşık 180 çeşit yemeği yapıldığı iddia edilen Madımak bitkisi ile ilk kez bir tatlı yapılmış oldu. Yapılan baklava bir hayli beğenildi.

180 ÇEŞİT YEMEK YAPILIYOR



Konuyla ilgili bilgi veren Sivas Halk Eğitim Müdürü Ramazan Baker, Madımak ile 180 çeşit yemek yapıldığını belirterek, “Halk eğitim merkezimizin sağlıklı mutfak atölyesi projesi var. Bu proje kapsamında bugün madımak bitkisinden çeşitli ürünler yaptık. Bu ürünleri aşçı öğretmenlerimiz, kursiyerlerimize öğrettiler. Madımak'ın Sivas kültüründe önemli bir yeri var. Fakat genel olarak Madımak'ın sadece yemeğini biliyoruz. Yalnız bizim literatürümüzde 180 çeşit yemeği var. Bugün bunlardan Madımak baklavasını, lokumunu, yemeğini ve şerbetini yaptık. Geçmişten beri bildiğimiz ve değer verdiğimiz Madımak'ın çeşitli yiyeceklerini öğrenerek gelecek nesillere aktarmak istiyoruz” dedi.(İHA)