Turnalar 30 yıl aradan sonra yeniden Yüksekova’ya gitti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 yıl aradan sonra tekrar giden turnalar vatandaşları şaşırttı.

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Hakkari’nin Yüksekova İlçesinde ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Nehil Sazlığı, onlarca kuş türüne ev sahipliği yaparken, göç yoluyla kuşlar gelmeye başladı.



Her sene olduğu gibi yine göç yoluyla gelen onlarca kuş türünden biri olan turna, ovada bulunan kar üzerinde sürü halinde görüntülendi.

POPÜLASYONU TEHDİT ALTINDA

İri, uzun bacak ve boyunlu, kısa kuyruklu bir kuş türü olan ve Türkiye popülasyonu tehdit altında olan turna kuşunun Yüksekova’da 30 yıl aradan sonra görülmesi hem sevince hem de şaşkınlığa neden oldu.

Yıllar sonra ilk kez bu kadar net turna kuşlarını gördüğünü ifade eden Şerafettin Barut isimli vatandaş, “Bu sene en büyük şaşkınlık ise sürü halinde gelen turna kuşları oldu. Bu çok sevindirici bir durum. 30 yıldan sonra sürü halinde Yüksekova’dalar ve şu an bekliyorlar. En ilginç tarafları ise bu kadar yakın olmasına rağmen insanlardan kaçmıyorlar” dedi. (İHA)