Sarılmak için avlıyor! 600 liralık dev balıkları suya geri bırakıyor

Eskişehir'de yaşayan Serhan Ögel, piyasa değeri 600 lira olan dev balıkları avlayıp onlara sarıldıktan sonra canlı çeşitliliğini korumak için suya geri bırakıyor.

Balıkçılık hobisini 25 senedir devam ettiren Serhan Ögel, birçok amatör balıkçının hayal bile edemeyeceği balıkları tutup, onları besleyip, sarılıp ve fotoğraf çekindikten sonra doğaya geri salıyor.

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği üyesi olan balıkçı, dernekteki diğer üyelerin de bu doğrultuda av yaptığını belirtti.

Ögel’in ve dernekteki arkadaşlarının geri saldığı balıkların genelinin ağırlığı 20 kilo ve piyasa değeri en az 600 lira civarı.

Ögel ve arkadaşları bu kadar büyük balıkları geri salması, çevresindekileri şaşkına çevirirken doğal yaşamı ne denli önemsediklerinin göstergesi olduğunu belirtiyor.

“VİCDANİ SINIRLAR ÇERÇEVESİNDE AVLANMAYA DAVET EDİYORUM”

Yaptıkları avlar hakkında bilgi veren Serhat Ögel, şunları söyledi:

* Eskişehir ve çevresinde ekip olarak 20 kilo yayan balığı avladık. Eskişehir’de büyük balık tutmak çok rastlanası bir durum değil, onun için tutuğumuz zaman çok seviniyoruz hatta balığa sarılıyoruz, fotoğraf çekiniyoruz.

* Ayrıca şahsi olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde 110 santimetre kadar turna balığı avladım. Biz dernek olarak etçil değiliz, yani tutuğumuz balıkları yemeyiz, satmayız hatta bazı üyelerimiz balık yemeyi bile sevmez.

* Bu işe gönül verdik, bu etkinliği spor için, koruma içgüdüsüyle yapıyoruz. Avlanan balıkları geri salmayan balıkçıları da, en azından vicdani sınırlar çerçevesinde avlanmaya davet ediyorum. (İHA)