Tuvalet eğitimi için öncelikle çocuğun gelişimsel becerisi ve istekli olması gerekir. Çocuklar 20-21. aylarında idrar keselerini kontrol etmekte zorlanır ve kesleri çok sık boşalır. Bu durumda çocuklarda tuvalet eğitimi biraz zaman alabilir. Peki, tuvalet alışkanlığı kaç yaşında başlar?

Genellikle çocuklara tuvalet alışkanlığı kazandırmak için ideal yaş 1,5-3 yaş arasıdır. Ancak çocukların idrarını kontrol edebilmesi ve tuvalet alışkanlığını daha kolay benimsemeleri için en uygun 2 yaş sonrasıdır. Çocuğunuz ilk tuvalet deneyiminde tuvalete oturmak istemez ve korkabilir. Bu dönem ebeveynlerin çocuğuna karşı sakin davranması ve bu sayede korkularının önüne geçmesi sağlanır. Çocuğunuza öfkelendiğinizde ya da kızdığınızda çocuğunuzun tuvalet eğitiminde aksamalar yaşanmasına neden olabilir.

TUVALET EĞİTİMİ NASIL BAŞLAR?

Tuvalet eğitiminin gecikmesi durumunda kabızlık ya da idrar tutma gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Çocuğunuza 4 yaş ve sonrası verilen tuvalet eğitimi gecikmiş sayılır. Çocuğunuza tuvalet eğitimi vermeden önce çocuğunuzun hazır olup olmadığından emin olun.

ÇOCUĞUNUZ TUVALET EĞİTİMİNE HAZIR MI?

Çocuğunuzun tuvalet eğitimine hazır olduğunu fark ettiğinizde başlamanız gerekir eğer çocuğunuz buna hazır değilse tüm çabalarınız boşa gidebilir.

Bazı işaretler şunlardır:

– Bezini takmak istemez. Altı ıslandığında bezini çıkarmaya çalışabilir.

– Bağırsak hareketlerinin daha düzenli olması yani bezinin ıslaklığı azalmaya başlayabilir.

– Bezine tuvaletini yaptığında söyler ya da bağırsak hareketlerinden rahatsız olur.

– Tuvalete tek başına oturmaya çalışabilir.

– Evde varsa abi ya da ablalarına imrenerek tuvalete oturma isteği görülebilir.

– Talimatlara uygun davranabilmesi gerekir.

– Duygularını konuşarak ifade edebilmelidir.