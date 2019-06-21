Minik bebeğiniz her geçen yıl büyüyüp gelişmekte alışkanlıkları da bu doğrultuda değişmektedir. Bebeğiniz her geçen yıl büyüyüp gelişiyor ve hayatına yeni şeyler katarak değişimi öğreniyor. Bebeğinizi sevgi ve ilgi ile aşamayacağı hiçbir zorluk olmamakla birlikte ona vereceğiniz sevgi özgüven kazandırarak yapacağı şeyler de sonuna kadar gitmesine olanak sağlayaktır. Çocuk yetiştirirken en önemli gelişim noktalarından biri de tuvalet alışkanlığıdır. Tuvalet alışkanlığı anne ve babasların gözünü korkutsa da doğru yöntemler kullanılarak çok hızlı sonuca ulaşılabilir. Peki, tuvalet alışkanlığı ne zaman ve nasıl kazandırılır?

Bebeğinizin gelişimi için ona her gecen yıl bir şeyler kazandırırsınız konuşma, yemek yeme, bezden kesme gibi… Tüm bunlarda anne ve babanın tutumu büyük ölçüde önem taşımaktadır. Çocuğum ne zaman tuvalete başlayacak sorusu anne ve babaları genelde korkutmaktadır. Soracağınız bir takım sorularla çocuğum tuvalete hazır mı yanıtına cevabı kendiniz verebilirsiniz.

TUVALET ALIŞKANLIĞI NE ZAMAN BAŞLAR?

Bebeğinizin altı günde yaklaşık iki saat kuru kalıyor mu? Çocuğunuz artık bu işin tuvalette yapılacağını kavradı mı? Çocuğunuz artık bez kullanmak istemiyor mu? Çocuğunuz tuvaletini yaptıktan sonra bunu konuşarak veya hareketleriyle belli ediyor mu? gibi sorular çocuğunuzun tuvalete hazır olup olmadığının cevabını size verecektir. 18-24 dönemleri tuvalet konusunda çocuklarda farkındalığın olduğu zamanlardır. Bu dönemde çocuğunuzu tuvaletle tanıştırmaya başlayabilirsiniz. 2 yaş tuvalet eğitimi vermek için uygun gözükse de çocuklarda tutma eylemi iki 2 buçuk yaşında geliştiğinden çocuğunuz tuvalet eğitimi görürken zorlanmayacaktır.

TUVALET ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANDIRILIR?

Bazı çocuklar çok kolay öğrenirken bazı çocuklar uzun süre tuvalet eğitimine devam eder. Yaşayacağınız bu dönemde pes etmemeli ve kararlı olduğunuzu çocuğunuza göstermelisiniz. Genel olarak İlk tuvalet deneyimlerinde çocuklar tuvalete oturmaktan korkar ve şiddetli ağlamaya başlarlar. Bunu zamanla aşacak ve öğrenecektir. Çocuğunuz tuvalet eğitimine hazır ama tuvalete oturmama konusunda ısrarcı ise ona lazımlık alarak tuvaletini oraya yapmasını sağlayabilirsiniz. Bazı anne ve babalar lazımlık kullanırken bunu evin herhangi bir köşesinde kullanmasına izin vermektedir. Bunun aksine lazımlığı tuvalette kullanmak hem çocuğu tuvalete alıştıracak hem de hijyen kurallarına uygun bir ortam olacaktır. Çocuğunuzu tuvalete alıştırırken, çocuğunuza kızıp onun duygularını incitmeyin. Bu dönemde kızdığınız çocuğunuz tuvaletini öğrenmekte büyük zorluk yaşayacaktır. Bu dönemde için altın tavsiye öyle sabırlı olun ki çocuğunuz kısa zamanda bu eğitimi başarıyla tamamlamasına izin verin.

Ayrıca unutmayın tuvalet alışkanlığı ile hem kendiniz hem bebeğiniz bu dönemden sonra rahatlama yaşarken pişik sorunları, çocuğunuzun oyun oynama gibi isteklerini bölmeye izin vermeyecek ve maddi anlamda da bez sorunundan kurtulmuş olacaksınız.