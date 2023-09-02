Tüyler ürperten fotoğraf… Öldürdüğü bebekle böyle poz vermiş

İngiltere tarihinin en çok çocuk öldüren seri katili olan eski hemşire Lucy Letby'nin öldürdüğü iddia edilen bebeklerden biriyle çekilen fotoğrafı bebeğin annesi tarafından paylaşıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’de yeni doğan 7 yeni bebeği canice öldürmekten suçlu bulunan eski hemşire Lucy Letby'nin tüyler ürperten yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Countess of Chester Hastanesi'nde yeni doğan hemşireliği yapan Letby’nin 2015-2016 yıllarında hastanede nöbet tuttuğu günlerde yaşanan bebek ölümleri üzerine soruşturma başlatılmış, hemşirenin bebeklere hava ve insülin enjekte ederek öldürdüğü şüphesiyle dava açılmıştı. 33 yaşındaki Lucy Letby, geçen ay çıkarıldığı mahkemede ömür boyu hapse mahkum olmuştu.

Yargıç James Goss, “Eylemlerinizde sadizm düzeyinde bir kötülük var” ifadeleriyle kararı duyurmuştu.

İngiltere tarihinin en çok çocuk öldüren seri katili olan Letby’nin öldürdüğü iddia edilen bebeklerden biriyle çekilen fotoğrafı bebeğin annesi tarafından paylaşıldı. Emily Morris, 2013’te doğumundan kısa süre sonra kaybettiği oğlu Alvin’in vaftiz töreninde Letby’nin kendisine yardım ederken çekilen görüntüsünü yayınladı.

Katil hemşirenin kendisine ölümünden birkaç saat önce Alvin’in durumunun giderek kötüye gittiğini anlatan anne Morris, o anda durumdan şüphelendiğini anlattı. Oğlunun ölümünün yeniden soruşturulmasını isteyen Morris, polisin 2018’de bebeğin ölümünde şüpheli bir durum olmadığını bildirdiğini ama buna inanmadığını söyledi.

Fotoğrafı yeni bulduğunu söyleyen Morris’in sevgilisi Mark Lewis ise “Onu orada görünce midem bulandı” dedi. Morris de katil hemşirenin ölen oğlunun anı defterine not bile yazdığını söyleyerek “Alvin hep gülümseyen bir bebekti. Bence ona bir şey yaptı. Hep ona dokunmaya çalıştı. Kadın hasta” ifadelerini kullandı.

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