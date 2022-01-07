‘Tuz Gölü kurumasın’ diye imza kampanyası başlatıldı

Ege Üniversitesi Doktora Araştırmacısı Aydın Kandemir ve meslektaşlarının yaptığı araştırmalara göre, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan, 6 bin kuş yuvalama alanı ve 279 bitki ve bakteri çeşidine ev sahipliği yapan Tuz Gölü, 2008-2016 yıllarının yaz aylarında tamamen kurudu. 2021 yılında bebek ve erişkin flamingoların, kontrolsüz bent çekilmesiyle topluca katliamına sebep olduğunu belirtilerek, gölün tamamen kurumaması için imza kampanyası başlatıldı.

Mustafa SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ege Üniversitesi Doktora Araştırmacısı Aydın Kandemir ve meslektaşlarının yaptığı araştırmalara göre; UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan, 6 bin kuş yuvalama alanı ve 279 bitki ve bakteri çeşidine ev sahipliği yapan Tuz Gölü, 2008-2016 yıllarının yaz aylarında tamamen kurudu.

2021 yılında bebek ve erişkin flamingoların, kontrolsüz bent çekilmesiyle topluca katliamına sebep olduğunu belirterek imza kampanyası başlatan Deniz Yazıcı, yetkililere seslenerek, “Tarım ve Ormancılık Bakanlığı gölü kurtarmak için eylem planı yapmalı” dedi.

“TUZ GÖLÜ KURUYOR”

500 imza sloganıyla başlatılan imza kampanyası kısa sürede 350 imzaya ulaşırken yapılan açıklama şöyle:

“NASA’nın bulgularına göre göl kritik bir su seviyesinde ve ilerleyen yıllarda önlem alınmadığı süreç içerisinde yok olma tehdidiyle karşı karşıya. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan göl, 6 bin kuş yuvalama alanı ve 279 bitki ve bakteri çeşidine ev sahipliği yapıyor ama 2008-2016 yıllarının yaz aylarında tamamen kurudu. Geçen yıl bebek ve erişkin flamingoların, kontrolsüz bent çekilmesiyle topluca katliamına sebep oldu. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı milli doğal değerimiz olan Tuz Gölü’nü ve ev sahipliği yaptığı geniş ekosistemi, kurtarmak adına yer altı ve üstü sularını koruyan bir eylem planı oluşturmalı!”