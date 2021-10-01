Tuz Gölü’nde hasat zamanı

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan Tuz Gölü’nde hasat devam ediyor. Sezonda elde edilen 1,5 milyon ton tuzun büyük bölümü yurt içinde değerlendirilirken, bir bölümü de 60'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.

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İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara, Konya ve Aksaray illerinin ortasında kapalı havzada bulunan Tuz Gölü’nde 1800’lü yılların başından günümüze tuz üretimi yapılıyor.

Gölde üretim yapılan havuzlardaki suların çekilmesiyle tuz oluşumu başlıyor. Tuz kesme makineleri ile toplanan tuzlar kamyonlara aktarılarak toplanma alanına ve işlenmek üzere fabrikaya gönderiliyor.

60’TAN FAZLA ÜLKEYE TUZ İHRACATI

Gölde ham madde ve tuz üretiminin yazın 3 ay içerisinde gerçekleştirildiğini anlatan Tuz Gölü’ndeki Koyuncu Tuz İşletmeleri Genel Müdürü Ömer Çetiner, “2010 yılında başladığımız ihracat serüvenini şu anda yılda 200 bin ton seviyelerine çıkardık. İhracatımızı genelde fabrikamızdan aldığımız mamul madde, katma değeri yüksel mamul madde olarak yapıyoruz. İhracat yaptığımız ülke şu anda 60’ın üzerindedir. Bunların başında Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa, Afrika kıtasında 10 ayrı ülke, Uzak Doğu ülkeleri, 60 ülkeye ulaşmış durumdayız”diye konuştu.

Gıda sektörünün yanı sıra deterjan sektöründeki işletmelere de ihracat yaptıklarını anlatan Çetiner, “İhracata ilk başladığımızda biz tuzumuzu aslında gıda pazarına yönelik sunuyorduk. Ama tuz bildiğimiz gibi sodyum klorür olarak kimya sektörünün olmazsa olmazı, vazgeçilmezi. Piyasadaki global firmalardan bir çoğunun ana tedarikçisi durumundayız. Şu an deterjanın ham maddesi olarak tüm dünyada yeni bir trend olarak tuz kullanılıyor. Biz de bu piyasada elimizden geldiğince buradan çıkarttığımız tuzu onların talep ettiği kalitede yine ilgili müşterilere gönderiyoruz” ifadelerini kullandı.

Su yumuşatma ve suyun sertliğini düşürmek için tablet tuz üretiminin tüm dünyada ciddi bir şekilde olduğunu ifade eden Çetiner, “Biz de bu pazarda elimizden geldiğince var olmaya çalışıyoruz. Kendi markamızı oluşturduk. Avrupa'ya, Rusya pazarına, çok ciddi tablet tuz satıyoruz. Tablet tuzun çok farklı kullanım alanları var. Otellerde, büyük sitelerde suyun sertliğinin düşürülmesi, yumuşatılması amacıyla kullanılır. Tablet tuzun bazı yerlerde, hanelerde bulaşık makinelerinde deterjanın bıraktığı izlerin giderilmesi olarak kullanımı da vardır” dedi. (İHA)