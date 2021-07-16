Tuz Gölü’nde yaşanan flamingo ölümlerinin ardından yeni uyarı

İç Anadolu’nun en büyük gölü olan ve flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü’nde binlerce flamingonun ölümü büyük tepki çekmişti.

“KURAKLIKTAN VE AÇLIKTAN ÖLDÜLER”

SÖZCÜ’nün ulaştığı Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç bölgedeki flamingo ölümlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

* Konya ve Aksaray’dan Tuz Gölü’ne akan kanallara geçen yıl bazı çiftçiler tarafından su bendi yapıldı. Çiftçiler daha önce bu kanallardan tarlalarına su çekerlerdi ama bu defa bendler yaparak kanal sularının göle ulaşmasını tamamen kestiler.

* Buna bir yandan kuraklık, diğer yandan da yeraltı sularının bilinçsiz ve orantısız kullanımı gibi faktörler eklenince Tuz Gölü yaklaşık dört kilometre kadar çekildi.

* Bu sene doğan yavrular, göl suyu kilometrelerce geriye çekilince kıyıya ulaşamadı ve beslenemedi. Böylece binlerce flamingo yavrusu kuraklıktan ve açlıktan öldü. 3 binden fazla flamingo yavrusu feci şekilde telef oldu.

Olaya tepkiler sürerken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Valiliği, inceleme başlattı. Tuz Gölü sınırındaki Gölyazı Mahallesi yakınından geçen iki su kanalı ile Aksaray’ın Ulukışla Mahallesi’nden geçen kanala bent çekildiğini saptandı. Su kanallarına bent çekip tarlalarını sulayan çiftçiler hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

“YETERLİ BESİN KAYNAĞI YOK”

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Prof. Dr. Atilla Arslan, ”Flamingolar yavrularını o bölgede besleyebilmeleri için su içerisinde besin kaynağı olan, omurgasız hayvanlar, eklem bacaklılar veya su yosunlarının yeterli düzeyde olması lazım. Bunların da yeterli düzeyde olabilmesi için Tuz Gölü havzasına yeterli miktarda tatlı su girişinin olması gerekiyor. Bu flamingo ölümleri de besinsel kaynaklı” dedi.

Arslan, sözlerine şöyle devam etti: “Büyük ihtimalle oradaki çiftçiler, kendi topraklarını sulayabilmeleri için bölgeyi besleyen akarsuların önünü kesti, vahşi sulama yönünde yaptıkları hareketten dolayı flamingoların besin kaynağını oluşturan bölgeye yeteri kadar tatlı su girişi olmadı.”

“ÖLÜMLERDEN SONRA GELMEYEBİLİRLER”

“Bu ölümlerden sonra flamingolar Tuz Gölü’ne gelmekten vazgeçebilir. Bu 1-2 yıl içinde olmayabilir ama yağış rejiminin düşük geçmesi halinde başka yöne gidebilirler. Yavrulama döneminde besini ne kadar çok bulabilirlerse o bölgeyi tercih etme yönünde bir tercihe girerler çünkü nesillerini devam etmek zorundalar.” (DHA)